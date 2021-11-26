انطلاق بطولة المملكة للتجديف داخل الصالات في الـ ١٨من ديسمبر

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أعلن الاتحاد السعودي للتجديف إطلاق النسخة الثانية من بطولة المملكة للتجديف داخل الصالات في الـ 18 من ديسمبر المقبل في مدينة الرياض، بمشاركة أكثر من 200 لاعباً ولاعبة بجوائز مالية تبلغ أكثر من 100 ألف ريال.

وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتجديف علي حسين علي رضا أن تنظيم هذه البطولة يهدف إلى رفع الوعي والتعريف برياضة التجديف، وتشكل هذه البطولة أهمية للفرق ورياضيي التجديف الحاليين، موضحاً سعي الاتحاد لزيادة قاعدة اللاعبين وتسهيل وصول مزاولي هذه الرياضة لهدفهم .

من جانبه أوضح المدير التنفيذي للاتحاد يوسف بن وائل جليدان أن هذه البطولة تعد لبنة أساسية لاكتشاف عدد من الرياضين لاختيارهم ضمن برامج منوعة لتطويرهم في رياضة التجديف.

وأضاف أن الهدف من هذه البطولة تحقيق الأهداف الإستراتيجية المتوائمة مع أهداف اللجنة الأولمبية العربية السعودية، ووزارة الرياضة بشأن نشر الرياضة وزيادة ممارسيها.