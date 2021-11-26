“أكثر فتكا”.. كل ما تريد معرفته حول متحور كورونا الجديد

المناطق ـ متابعات

صدمة جديدة بدأت أولى فصولها اليوم الجمعة، مع إعلان منظمة الصحة العالمية عن اكتشاف متحور جديد لـ فيروس كورونا المستجد الذي حصد أرواح ما يزيد عن 5 ملايين مواطن حول العالم، وأصاب 260 مليونا حتى اللحظة.

متحور كورونا الجديد أثار رعب العالم، فضرب الاقتصاد، وشل حركة الطيران، ووضع الجميع في حالة ترقب، لمعرفة تفاصيله، وهي ما سنرصدها في السطور التالية.

بحسب منظمة الصحة العالمية، فإن المتحور الجديد لكورونا ظهر في جنوب إفريقيا وعرفت سلالته بـ (بي. 1.1.529)، وقد أظهر التحليل المبكر أنها تحتوي على عدد كبير من الطفرات التي تتطلب مزيدًا من الدراسة.

ويقول العلماء إن هذا المتحور يمكن أن يكون مصدر قلق حقيقي، وذلك لأن الطفرات الـ32 التي رصدت في “بروتين سبايك” الموجود على سطح فيروس كورونا، تمكّنه من تفادي المناعة البشرية بسهولة، وبالتالي انتشار الفيروس بسرعة بين البشر.

وتم اكتشاف المتحور الجديد في جنوب إفريقيا، بعد أن أعلن العلماء في البلاد أنه يشكل مصدر قلق بسبب ارتفاع عدد الطفرات فيه وانتشاره السريع بين الشباب في “خاوتينج”، المقاطعة الأكثر اكتظاظا بالسكان.

وخوفا من انتشار “المتحور الجديد” دعت المفوضية الأوروبية دعت، إلى وقف الرحلات الآتية من جنوب إفريقيا، وعلقت عدة دول حول العالم بالفعل السفر إلى القارة الإفريقية.

ومع أبرز تلك الدول “هولندا” حيث أكدت وقف الرحلات الجوية مؤقتا من منطقة إفريقيا الجنوبية بسبب سلالة جديدة من “كورونا” بداية من اليوم، دون أن تحدد موعدًا للعودة.

النمسا هي الأخرى أعلنت على لسان وزارة الصحة، تصنيف “جنوب إفريقيا وليسوتو وبتسوانا وزيمبابوي وموزمبيق وناميبيا” على أنها مناطق متغيرة للفيروسات والدخول من هذه البلدان محظور بشكل عام.

كما علقت فرنسا الرحلات الجوية القادمة من منطقة إفريقيا الجنوبية لمدة 48 ساعة، وسط قلق متزايد بشأن سلالة جديدة من فيروس كورونا اكتشفت في جنوب إفريقيا، على حد وصفها.

ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا دفع المستثمرين للمسارعة بعمليات بيع واسعة في أسواق المال العالمية، واللجوء للملاذات الآمنة.

وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.4 %، في التعاملات المبكرة، مع انخفاض مؤشر ناسداك المركب الأكثر تركيزًا على التكنولوجيا بنسبة 1 %.

فيما انخفض مؤشر Stoxx 600 الأوروبي بما يصل إلى 3.6% ، وانخفض بنسبة 2.8 %، وكذلك انخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي وداكس الألماني بنسبة 3.9 %، و3.1%، على التوالي.

وتراجع مؤشر FTSE 100 في لندن بنسبة 3 %، كما تراجعت أسهم شركة الخطوط الجوية البريطانية IAG وشركة الطيران الألمانية لوفتهانزا وشركة إيرباص لصناعة الطائرات بنحو 10 %.