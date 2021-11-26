احدث الأخبار

إصابة عشرات الفلسطينيين بـ”الرصاص المطاطي” في بيتا
أبرز المواد
 الاتحاد الآسيوي يعقد الجمعية العمومية الـ 31
أبرز المواد
 أمانة الطائف تعمل على تعزيز المشهد الحضري وبرنامج جودة الحياة
أبرز المواد
 “أكثر فتكا”.. كل ما تريد معرفته حول متحور كورونا الجديد  
أبرز المواد
 اختتام أعمال المؤتمر الدولي للفن الإسلامي بمركز “إثراء”
أبرز المواد
 انطلاق بطولة المملكة للتجديف داخل الصالات في الـ ١٨من ديسمبر
أبرز المواد
 انطلاق كأس أبطال الدوري السعودي الإلكتروني
أبرز المواد
 “السعودية” تطرح يومياً (94,3) ألف مقعد و (467) رحلة مجدولة وإضافية خلال الإجازة الدراسية
أبرز المواد
 العيادات الطبية التغذوية لمركز الملك سلمان للإغاثة في الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لـ 1.771 مستفيدًا خلال أسبوع
أبرز المواد
 دعاء يوم الجمعة المستجاب .. عليك بهذه الكلمات مع الإكثار من الصلاة على النبي
أبرز المواد
 جدة تستعد لاستقبال الفورملا 1
أبرز المواد
 فلكية جدة: التربيع الأخير لشهر بيع الآخر يزين السماء اليوم
أبرز المواد
إصابة عشرات الفلسطينيين بـ”الرصاص المطاطي” في بيتا

إصابة عشرات الفلسطينيين بـ”الرصاص المطاطي” في بيتا

أبرز المواد
الاتحاد الآسيوي يعقد الجمعية العمومية الـ 31

الاتحاد الآسيوي يعقد الجمعية العمومية الـ 31

أبرز المواد
أمانة الطائف تعمل على تعزيز المشهد الحضري وبرنامج جودة الحياة

أمانة الطائف تعمل على تعزيز المشهد الحضري وبرنامج جودة الحياة

أبرز المواد
“أكثر فتكا”.. كل ما تريد معرفته حول متحور كورونا الجديد  

“أكثر فتكا”.. كل ما تريد معرفته حول متحور كورونا الجديد  

أبرز المواد

أمانة الطائف تعمل على تعزيز المشهد الحضري وبرنامج جودة الحياة

أمانة الطائف تعمل على تعزيز المشهد الحضري وبرنامج جودة الحياة
أمانة الطائف
http://almnatiq.net/?p=1074548
المناطق_واس

عززت أمانة الطائف جهود تحسين المشهد الحضري وبرنامج جودة الحياة من خلال تنفيذ خطة عمل ميدانية لصيانة وتشغيل النوافير والشلالات المائية، ضمن برامج الصيانة الدورية للمرافق البلدية، واستمرار أعمال معالجة التشوه البصري وفق توجيه أمين الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي خلال جولته الأخيرة على محاور العمل الجارية بأنحاء المحافظة.

 

وأوضحت الإدارة العامة للحدائق والتجميل أن أعمال الصيانة شملت النوافير بمداخل ومخارج المدينة وبالميادين وبالمنتزهات والحدائق، وذلك لرفع جودة أداء هذه المرافق، وشملت أعمال الصيانة فحص تمديدات شبكة المياه والمضخات والمرشات والإنارة ووسائل السلامة والسياج المحيط بها والتمديدات الكهربائية، وتغيير التالف منها، وشمل البرنامج صيانة أكثر من 33 نافورة وشلالاً بمواقع مختلفة من المدينة .

 

وبينت الأمانة أنها تعمل على تشغيل النوافير والشلالات بما يعزز المظهر الجمالي للمدينة، وتساهم في تحسين المشهد الحضري، وأشارت إلى استمرار برامج الصيانة الشاملة والتي تشمل جميع المرافق الترفيهية والخدمية بالطائف والضواحي ، والاستفادة من فصل الشتاء في دعم خطة التحسين والتجميل والصيانة الشاملة للمرافق العامة .

Advertisements

روابط ذات صلة

أكثر 3400 جولة تفتيشية تنفذها أمانة الطائف على المحال التجارية

أكثر 3400 جولة تفتيشية تنفذها أمانة الطائف على المحال التجارية
أمانة الطائف تعزز الخدمات البلدية في مخططات المنح بالمحافظة

أمانة الطائف تعزز الخدمات البلدية في مخططات المنح بالمحافظة
أمانة الطائف تنفّذ جولات رقابية على الأنشطة التجارية

أمانة الطائف تنفّذ جولات رقابية على الأنشطة التجارية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*