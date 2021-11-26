أمانة الطائف تعمل على تعزيز المشهد الحضري وبرنامج جودة الحياة

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عززت أمانة الطائف جهود تحسين المشهد الحضري وبرنامج جودة الحياة من خلال تنفيذ خطة عمل ميدانية لصيانة وتشغيل النوافير والشلالات المائية، ضمن برامج الصيانة الدورية للمرافق البلدية، واستمرار أعمال معالجة التشوه البصري وفق توجيه أمين الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي خلال جولته الأخيرة على محاور العمل الجارية بأنحاء المحافظة.

وأوضحت الإدارة العامة للحدائق والتجميل أن أعمال الصيانة شملت النوافير بمداخل ومخارج المدينة وبالميادين وبالمنتزهات والحدائق، وذلك لرفع جودة أداء هذه المرافق، وشملت أعمال الصيانة فحص تمديدات شبكة المياه والمضخات والمرشات والإنارة ووسائل السلامة والسياج المحيط بها والتمديدات الكهربائية، وتغيير التالف منها، وشمل البرنامج صيانة أكثر من 33 نافورة وشلالاً بمواقع مختلفة من المدينة .

وبينت الأمانة أنها تعمل على تشغيل النوافير والشلالات بما يعزز المظهر الجمالي للمدينة، وتساهم في تحسين المشهد الحضري، وأشارت إلى استمرار برامج الصيانة الشاملة والتي تشمل جميع المرافق الترفيهية والخدمية بالطائف والضواحي ، والاستفادة من فصل الشتاء في دعم خطة التحسين والتجميل والصيانة الشاملة للمرافق العامة .