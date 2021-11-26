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إصابة عشرات الفلسطينيين بـ”الرصاص المطاطي” في بيتا

إصابة عشرات الفلسطينيين بـ”الرصاص المطاطي” في بيتا
http://almnatiq.net/?p=1074583
المناطق ـ وكالات

أصيب، اليوم عشرات الفلسطينيين بـ”الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم صحفيان ” والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس.

 

ونقلت مصادر فلسطينية عن مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت صوب الأهالي الفلسطينين بشكل كثيف، مما أدى لإصابة 19 بـ”المطاط” بينهم مراسل تلفزيون فلسطين بكر عبد الحق أصيب في الكتف، وصحفي آخر، والعشرات بالاختناق، وإصابة 2 برضوض إثر وقوعهما.

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