نائب وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية رومانيا

المناطق ـ واس

التقى معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية رومانيا بوغدان أوريسكو، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة بوخارست.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مجالات التعاون كافة، وبحث أوجه تكثيف العمل الثنائي في العديد في القضايا التي تخدم مصالح البلدين، بالإضافة لمناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا محمد بن عبد الغني خياط.