احدث الأخبار

في اللحظات الأخيرة.. “الفيحاء” يقتنص نقطة ثمينة من التعاون
أبرز المواد
 السفير العنقري يلتقي وزيرة خارجية مملكة ليسوتو
أبرز المواد
 مدينة الملك فهد الطبية تتصدر الخدمات الصحية في “قياس التحول الرقمي”
أبرز المواد
 نائب وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية رومانيا
أبرز المواد
 الداخلية: تعليق الرحلات الجوية القادمة من جنوب أفريقيا وإليها
أبرز المواد
 التحالف العربي: مقتل 90 إرهابيا وتدمير 12 آلية عسكرية في مأرب
أبرز المواد
 إصابة عشرات الفلسطينيين بـ”الرصاص المطاطي” في بيتا
أبرز المواد
 الاتحاد الآسيوي يعقد الجمعية العمومية الـ 31
أبرز المواد
 أمانة الطائف تعمل على تعزيز المشهد الحضري وبرنامج جودة الحياة
أبرز المواد
 “أكثر فتكا”.. كل ما تريد معرفته حول متحور كورونا الجديد  
أبرز المواد
 اختتام أعمال المؤتمر الدولي للفن الإسلامي بمركز “إثراء”
أبرز المواد
 انطلاق بطولة المملكة للتجديف داخل الصالات في الـ ١٨من ديسمبر
أبرز المواد
في اللحظات الأخيرة.. “الفيحاء” يقتنص نقطة ثمينة من التعاون

في اللحظات الأخيرة.. “الفيحاء” يقتنص نقطة ثمينة من التعاون

أبرز المواد
السفير العنقري يلتقي وزيرة خارجية مملكة ليسوتو

السفير العنقري يلتقي وزيرة خارجية مملكة ليسوتو

أبرز المواد
مدينة الملك فهد الطبية تتصدر الخدمات الصحية في “قياس التحول الرقمي”

مدينة الملك فهد الطبية تتصدر الخدمات الصحية في “قياس التحول الرقمي”

أبرز المواد
نائب وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية رومانيا

نائب وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية رومانيا

أبرز المواد

مدينة الملك فهد الطبية تتصدر الخدمات الصحية في “قياس التحول الرقمي”

مدينة الملك فهد الطبية تتصدر الخدمات الصحية في “قياس التحول الرقمي”
http://almnatiq.net/?p=1074596
المناطق ـ متابعات

حازت مدينة الملك فهد الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الثاني على المركز الأول ضمن مجموعة الخدمات الصحية في نتائج قياس التحول الرقمي للجهات الحكومية في دورته التاسعة لعام 2021م الذي أعلنت عنه هيئـة الحكومـة الرقميـة .

 

وجاء منظور التكامل الذي حققت من خلاله المدينة الطبية في المؤشر بنسبة 85.08%، إذ كسبت 80.10% في نضج رحلة التحول الرقمي، و100% في الالتزام بالأنظمة والتشريعات، و 100% في النضج الرقمي لدى مرصد الخدمات الحكومية.

 

ويهـدف قيـاس التحـول الرقمـي الحكومـي بنسـخته التاسـعة إلـى تقييم وضع الجهات الحكومية، ومتابعة تطور رحلتها نحو التحول الرقمي وفق أفضل الممارسات والمعايير مـن خـلال متابعتهـا بشـكل دوري، وتحفيزهـا بمـا يتوافـق مـع التوجهـات فـي مجـال التحـول الرقمـي، ويحقـق أهـداف رؤيـة المملكـة 2030 وبرامجهـا التنفيذيـة.

 

ويعمـل قياس التحول الرقمي الحكومي علـى تقييـم وتحديـد الوضع الراهن للجهـات الحكومية وقيـاس تحولهـا الرقمـي عبـر إطـار عـام موحـد؛ لضمـان تحقيـق التحـول الرقمـي فـي مراحلـه كافـة، والسـعي إلـى تحفيـز الأجهـزة الحكوميـة للعمـل علـى تطويـر الكفـاءات ورفـع مسـتوى الأداء، وتمكيـن الجهـات الحكوميـة مـن خـلال توفيـر آليـة رقميـة لتقييـم وقيـاس تحولهـا ومـدى تطـور أدائهـا خـال العـام فـي سـبيل الوصول إلـى حكومة رقميـة متكاملـة.

Advertisements

روابط ذات صلة

تحت شعار “المساواة الرقمية لكل الأعمار”.. أمير الشرقية يدشن مبادرة تحسين الخدمات الصحية لكبار السن

تحت شعار “المساواة الرقمية لكل الأعمار”.. أمير الشرقية يدشن مبادرة تحسين الخدمات الصحية لكبار السن
مدينة الملك فهد الطبية: 6 علامات تشير إلى الإصابة بسرطان الثدي تستوجب مراجعة الطبيب

مدينة الملك فهد الطبية: 6 علامات تشير إلى الإصابة بسرطان الثدي تستوجب مراجعة الطبيب
نائب أمير الشرقية يستقبل محافظ هيئة الحكومة الرقمية

نائب أمير الشرقية يستقبل محافظ هيئة الحكومة الرقمية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*