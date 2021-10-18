مدينة الملك فهد الطبية تتصدر الخدمات الصحية في “قياس التحول الرقمي”

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حازت مدينة الملك فهد الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الثاني على المركز الأول ضمن مجموعة الخدمات الصحية في نتائج قياس التحول الرقمي للجهات الحكومية في دورته التاسعة لعام 2021م الذي أعلنت عنه هيئـة الحكومـة الرقميـة .

وجاء منظور التكامل الذي حققت من خلاله المدينة الطبية في المؤشر بنسبة 85.08%، إذ كسبت 80.10% في نضج رحلة التحول الرقمي، و100% في الالتزام بالأنظمة والتشريعات، و 100% في النضج الرقمي لدى مرصد الخدمات الحكومية.

ويهـدف قيـاس التحـول الرقمـي الحكومـي بنسـخته التاسـعة إلـى تقييم وضع الجهات الحكومية، ومتابعة تطور رحلتها نحو التحول الرقمي وفق أفضل الممارسات والمعايير مـن خـلال متابعتهـا بشـكل دوري، وتحفيزهـا بمـا يتوافـق مـع التوجهـات فـي مجـال التحـول الرقمـي، ويحقـق أهـداف رؤيـة المملكـة 2030 وبرامجهـا التنفيذيـة.

ويعمـل قياس التحول الرقمي الحكومي علـى تقييـم وتحديـد الوضع الراهن للجهـات الحكومية وقيـاس تحولهـا الرقمـي عبـر إطـار عـام موحـد؛ لضمـان تحقيـق التحـول الرقمـي فـي مراحلـه كافـة، والسـعي إلـى تحفيـز الأجهـزة الحكوميـة للعمـل علـى تطويـر الكفـاءات ورفـع مسـتوى الأداء، وتمكيـن الجهـات الحكوميـة مـن خـلال توفيـر آليـة رقميـة لتقييـم وقيـاس تحولهـا ومـدى تطـور أدائهـا خـال العـام فـي سـبيل الوصول إلـى حكومة رقميـة متكاملـة.