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التحالف: تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية حوثية شكلت تهديداً وشيكاً في صعدة

اختتام مناورات التمرين العسكري المشترك “المصير واحد” بين القوات البرية السعودية والإماراتية

اختتام مناورات التمرين العسكري المشترك “المصير واحد” بين القوات البرية السعودية والإماراتية

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النصر يكسب الأهلي في قمة الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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“آل الشيخ” يعلن تواصل قبول التسجيل بـ”[email protected]

“آل الشيخ” يعلن تواصل قبول التسجيل بـ”Hack@”
http://almnatiq.net/?p=1074604
المناطق ـ الرياض

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، تواصل قبول طلبات التسجيل في فعالية [email protected]، أكبر فعالية مخصصة لشؤون الأمن السيبراني في المنطقة.

 

ومن المقرر  أن تنطلق الفعالية بين 28-30 نوفمبر الجاري كجزء من فعاليات موسم الرياض 2021، بالشراكة بين الهيئة العامة للترفيه ومؤتمر بلاك هات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

 

وتنطلق الفعالية الأضخم من نوعها في المنطقة في مجال الأمن السيبراني في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، أبرز المناطق الترفيهية في العاصمة الرياض والموقع الأكثر جاذبية وتنوعاً لاستضافة هذا النوع من الفعاليات الاستثنائية، لا سيما وأنّه سيُتيح لأفضل مبتكري حلول الأمن السيبراني في المنطقة فرصة لاستعراض أحدث حلولها التكنولوجية الدفاعية والهجومية على حد سواء.

 

 

 

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