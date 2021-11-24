“آل الشيخ” يعلن تواصل قبول التسجيل بـ”Hack@”

المناطق ـ الرياض

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، تواصل قبول طلبات التسجيل في فعالية [email protected]، أكبر فعالية مخصصة لشؤون الأمن السيبراني في المنطقة.

ومن المقرر أن تنطلق الفعالية بين 28-30 نوفمبر الجاري كجزء من فعاليات موسم الرياض 2021، بالشراكة بين الهيئة العامة للترفيه ومؤتمر بلاك هات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

وتنطلق الفعالية الأضخم من نوعها في المنطقة في مجال الأمن السيبراني في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، أبرز المناطق الترفيهية في العاصمة الرياض والموقع الأكثر جاذبية وتنوعاً لاستضافة هذا النوع من الفعاليات الاستثنائية، لا سيما وأنّه سيُتيح لأفضل مبتكري حلول الأمن السيبراني في المنطقة فرصة لاستعراض أحدث حلولها التكنولوجية الدفاعية والهجومية على حد سواء.