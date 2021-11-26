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سمو وزير الخارجية يفتتح المبنى الجديد لسفارة المملكة لدى البرازيل

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سمو وزير الخارجية يفتتح المبنى الجديد لسفارة المملكة لدى البرازيل

سمو وزير الخارجية يفتتح المبنى الجديد لسفارة المملكة لدى البرازيل
http://almnatiq.net/?p=1074611
المناطق ـ واس

افتتح صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، المبنى الجديد لسفارة المملكة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، وذلك على هامش زيارة سموه الرسمية للبرازيل.

 

وقام سمو وزير الخارجية بجوله تفقدية داخل مبنى السفارة الجديد، مطلعاً على عمل الأقسام في المبنى.

 

والتقى سموه خلال افتتاح المبنى الجديد بمنسوبي السفارة، مقدماً لهم الشكر والثناء لما يقومون به من عمل دبلوماسي لتمثيل المملكة وتعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية البرازيل والاهتمام والعناية بالرعايا السعوديين هناك.

 

حضر الافتتاح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البرازيل علي بن عبدالله باهيثم، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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