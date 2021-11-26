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اختتام مناورات التمرين العسكري المشترك “المصير واحد” بين القوات البرية السعودية والإماراتية

اختتام مناورات التمرين العسكري المشترك “المصير واحد” بين القوات البرية السعودية والإماراتية

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النصر يكسب الأهلي في قمة الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة تتواصل غداً

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منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة تتواصل غداً

منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة تتواصل غداً
http://almnatiq.net/?p=1074614
المناطق ـ متابعات

تتواصل غداً منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة، وذلك بإقامة 4 لقاءات.

 

في المواجهة الأولى يستضيف الفيصلي نظيره الترجي على صالة نادي سدير ، حيث يدخل الفيصلي اللقاء وهو في المركز الأول برصيد 21 نقطة، فيما يحتل الترجي المركز الرابع برصيد 15 نقطة، وفي الثانية يلتقي ضمك مع الاتحاد، على صالة نادي الاتحاد الذي يدخل اللقاء وهو في المركز السابع برصيد 7 نقاط، فيما يحتل ضمك المركز الخامس برصيد 9 نقاط.

 

أما في المباراة الثالثة فيستضيف الخليج نظيره الأهلي، على صالة وزارة الرياضة بالدمام ، حيث يدخل الخليج المواجهة وهو في المركز الثامن برصيد 8 نقاط، فيما يحتل الأهلي مركز الوصافة برصيد 18 نقطة مع امتلاكه مواجهة مؤجلة، وعلى الصالة نفسها، يستضيف فريق الهداية نظيره الوحدة ، ويدخل الهداية اللقاء وهو في المركز الثاني عشر برصيد 5 نقاط، فيما يحتل الوحدة المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط.

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