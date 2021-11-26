احدث الأخبار

اختتام مناورات التمرين العسكري المشترك “المصير واحد” بين القوات البرية السعودية والإماراتية
أبرز المواد
 النصر يكسب الأهلي في قمة الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة تتواصل غداً
أبرز المواد
 سمو وزير الخارجية يفتتح المبنى الجديد لسفارة المملكة لدى البرازيل
أبرز المواد
 اختتام أعمال المؤتمر الدولي للفن الإسلامي بمركز “إثراء”
أبرز المواد
 التحالف: تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية حوثية شكلت تهديداً وشيكاً في صعدة
أبرز المواد
 “آل الشيخ” يعلن تواصل قبول التسجيل بـ”[email protected]
أبرز المواد
 في اللحظات الأخيرة.. “الفيحاء” يقتنص نقطة ثمينة من التعاون
أبرز المواد
 السفير العنقري يلتقي وزيرة خارجية مملكة ليسوتو
أبرز المواد
 مدينة الملك فهد الطبية تتصدر الخدمات الصحية في “قياس التحول الرقمي”
أبرز المواد
 نائب وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية رومانيا
أبرز المواد
 الداخلية: تعليق الرحلات الجوية القادمة من جنوب أفريقيا وإليها
أبرز المواد
عاجل

التحالف: تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية حوثية شكلت تهديداً وشيكاً في صعدة

اختتام مناورات التمرين العسكري المشترك “المصير واحد” بين القوات البرية السعودية والإماراتية

اختتام مناورات التمرين العسكري المشترك “المصير واحد” بين القوات البرية السعودية والإماراتية

أبرز المواد
النصر يكسب الأهلي في قمة الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

النصر يكسب الأهلي في قمة الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أبرز المواد
منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة تتواصل غداً

منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة تتواصل غداً

أبرز المواد
سمو وزير الخارجية يفتتح المبنى الجديد لسفارة المملكة لدى البرازيل

سمو وزير الخارجية يفتتح المبنى الجديد لسفارة المملكة لدى البرازيل

أبرز المواد

اختتام مناورات التمرين العسكري المشترك “المصير واحد” بين القوات البرية السعودية والإماراتية

اختتام مناورات التمرين العسكري المشترك “المصير واحد” بين القوات البرية السعودية والإماراتية
http://almnatiq.net/?p=1074622
المناطق ـ واس

اختتمت مناورات التمرين العسكري المشترك “المصير واحد ” الذي أقيم على الأراضي الإماراتية بين القوات البرية السعودية والقوات البرية الإماراتية.

 

وشهد قائد القوات البرية الملكية السعودية معالي الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، وقائد القوات البرية الإماراتية اللواء الركن سعيد راشد الشحي، مناورات اختتام التمرين العسكري المشترك (المصير واحد)، الذي يأتي ضمن عدد من التمارين المشتركة في إطار التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين الشقيقين، ويهدف إلى التأكيد على العلاقات التاريخية والإستراتيجية، وتعزيز الروابط العسكرية الثنائية، ورفع جاهزية الجيشين، وتطوير القدرات، وإثراء الخبرات العسكرية.

 

ونفَّذ المشاركون في التمرين الواجبات المطلوبة منهم بمهارة عالية، إذْ اشتمل التدريب على التخطيط المشترك، والتدريب على عمليات القتال في المناطق المبنية، وتشمل التعامل مع الجماعات الأرهابية والتخريبية، وعمليات الحصار والتفتيش بما ينعكس على حسن الأداء وتحقيق التفاهم والانسجام في تنفيذ العمليات العسكرية المشتركة بين القوات المسلحة في دولة الإمارات والقوات المسلحة السعودية.

 

وعزّز التمرين الجاهزية العسكرية والقدرات المتطورة في تنفيذ المهام العسكرية المتعددة على مختلف أصناف الأسلحة الحديثة والتكتيكات والخطط العسكرية، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الدفاعي المشترك، ويسهم في تعزيز الروابط العسكرية، ورفع جاهزية الجيشين لمواجهة مختلف التحديات والمخاطر التي تمر بالمنطقة لحفظ أمنها ومنجزاتها وسلامة أراضيها.

Advertisements

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*