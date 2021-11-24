هل تعرف الفرق بين القمر المتنامي والمتناقص؟.. خالد الزعاق يجيب

قال الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن القمر ينقسم إلى قسمين، هما “المتنامي والمتناقص”.

وأشار “الزعاق” في فيديو، إلى أن القمر المتنامي معناه أن الإضاءة تتنامى فيه وهذا في النصف الأول من الشهر، والمتناقص معناه أن الإضاءة تتناقص فيه وهذا في النصف الأخير من الشهر.

وأضاف: “القمر يكون مضاء لمدة 28 يومًا ويختفي ليوم واحد إذا كان الشهر حادي 29 يومًا، ويختفي ليلتين إذا كان الشهر وافي 30 يومًا”، بحسب العربية نت.

العرب كانوا يحسبون مراحل الفصول بمقارنة القمر للثريا

وأهمها تحصل في مرحلة القمر المتنامي

فأولها:

(قران حادي)بعد عشرين يوماً

فإذا وقع القمر بجانب القمر يوم الحادي عشر من الشهر الهجري سمي بالحادي والذي يقال فيه(قران حادي برد بادي)

فهو أمارة على بداية البرد

pic.twitter.com/xyLJ7pv7ZT — د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) November 26, 2021

وأكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن الليالي هي الأخرى تنقسم إلى قسمين “مظلمة ومقمرة”، المظلمة هي الليالي التي يخبو أو يغيب فيها القمر، وهذه تكون في أول وآخر الشهر القمري، والليالي المقمرة هي الليالي التي يتواجد فيها القمر طوال الليل، وخاصة ليالي الإبدار 13 و14 و15 والعرب يسمونها بليالي الغر والغرة هي البياض التي تكون في جبهة الفرس، فهي بياض وسط سواد، كحال البدر بياض وسط سواد الليل.