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الفارس الراجحي بطلاً لشوط “جولات الرياض” الكبير

الفارس الراجحي بطلاً لشوط “جولات الرياض” الكبير
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نجح الفارس عبد الرحمن الراجحي لليوم الثاني على التوالي في تحقيق المركز الأول في الشوط الكبير للفئة الكبرى (ارتفاع 1.45 متر) والمؤهل لنهائيات كأس العالم لقفز الحواجز 2022 في ألمانيا، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من بطولة جولات الرياض لقفز الحواجز الدولية لفئة “3 نجوم”التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية في نادي سباقات الخيل في الجنادرية،بمشاركة 180 فارسًا وفارسة من نخبة الفرسان من داخل المملكة وخارجها.

 

 

وتوّج المدير التنفيذي للإدارة الإستراتيجية في هيئة تطوير بوابة الدرعية طلال كنسارة الفائزين، حيث حقق الفارس الراجحي شوط الفئة الكبرى بزمن 65.88 ثانية، فيما جاء ثانياً الفارس الأردني إبراهيم بشارات بزمن 71.48 ثانية، وحل الفارس الروسي إيغور شيبريك ثالثاً بزمن 72.78 ثانية.

 

 

وفي الشوط الرابع، للفئة المتوسطة (ثلاث نجوم ـ ارتفاع ـ 1.30 متر) المؤهل أيضاً لكاس العالم 2022، خطف الفارس الروسي إيغور شيبريك المركز الأول بزمن 63.62 ثانية، ونال الفارس عبد الله الفريح المركز الثاني بزمن 68.39 ثانية، وجاء الفارس القطري حمد القاضي ثالثاً بزمن 68.45 ثانية.

 

 

وكان أول أشواط الأسبوع الثاني من “جولات الرياض” لقفز الحواجز الدولية، قد توّج به الفارس مشاري الحربي بشوط “الفئة الصغرى” لفئة (النجمة الواحدة ـ ارتفاع 1.15 متر) وبزمن 33.59 ثانية، فيما حل ثانياً الفارس عابد سناوسي بزمن 34.51 ثانية، والثالث الفارس وليد الغامدي بزمن 36.78 ثانية.

 

 

وفي الشوط الثاني، المخصص لفئة الفرسان الناشئين (تحت 18 عاماً) وارتفاع 1.35 متر، فاز الفارس عبد العزيز العيد بالمركز الأول وبزمن 54.41 ثانية، وجاءت ثانياً الفارسة الأميرة وطفة بنت عبد العزيز بزمن 54.96 ثانية، يليها الفارس يحيى مؤمنة بزمن 56.93 ثانية.

 

 

وفي الشوط الثالث، الشوط الكبير فئة “النجمة الواحدة ـ ارتفاع 1.35 متر”،حقّق المركز الأول الفارس عبد الله شربتلي بزمن 35.82 ثانية، يليه ثانياً الفارس عبد الرحمن الهمزاني بزمن 38.46 ثانية، وثالثاً الفارس الأمير منصور بن خالد بزمن 46.22 ثانية.

 

 

وتختم غداً أشواط الأسبوع الثاني من “جولات الرياض” لقفز الحواجز الدولية، بإقامة ستة أشواط، الشوط الخامس والسادس فيها من ضمن الأشواط المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 .

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