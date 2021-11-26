بيان أوروبي أمريكي بريطاني مشترك بشأن استمرار أعمال العنف في ميانمار

أصدرت حكومات أستراليا ونيوزيلندا والنرويج وكوريا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة اليوم بياناً مشتركاً أدانت من خلاله استمرار قوات الأمن في ميانمار بارتكاب جرائم ضد المدنيين في مناطق واسعة من البلاد.

وقالت المجموعة في بيان نشرته الحكومة البريطانية: “نعيد تأكيد قلقنا البالغ إزاء التقارير المتعلقة بالانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن في جميع أنحاء ميانمار ، بما في ذلك التقارير الموثوقة عن العنف الجنسي والتعذيب ، لا سيما في ولاية تشين ومنطقة ساغاينغ ومنطقة ماغوي”.

ولفتت المجموعة إلى أن التقارير عن قطع “الإنترنت” وغيرها من وسائل الاتصال في ولاية تشين ومناطق أخرى من البلاد مثيرة للقلق بشكل كبير، حيث تحتاج المجتمعات المتأثرة بالعنف إلى الوصول إلى المعلومات للحفاظ على سلامتها.

وأكدت المجموعة أن الأوضاع في ميانمار تؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة عموماً، مُجدِّدة دعمها أطار التوافق الخماسي الذي طرحته رابطة دول جنوب شرق آسيا أو ما يعرف بمجموعة (آسيان) لحل المشلكة، خصوصاً فيما يتعلق بالدعوة إلى وقف العنف والمشاركة الحقيقية مع المبعوث الخاص لرابطة أمم جنوب شرق آسيا في قيادة حوارات شاملة تهدف إلى السلام.

ودعت المجموعة في ختام البيان القوات الأمنية في ميانمار إلى وقف العنف ضد المدنيين والعمل على تحقيق السلام والاستقرار في البلاد قائلة: “استذكاراً للعنف المروع الذي ارتُكب ضد الروهينجا في ولاية راخين في عام 2017م، ندعو قوات الأمن في ميانمار إلى إنهاء العنف الذي يُرتكب في جميع أنحاء البلاد على الفور, مضيفة سنواصل العمل بشكل وثيق مع الآسيان والأمم المتحدة والمجتمع الدولي الأوسع؛ لتعزيز المساءلة ودعم حل دائم للأزمة الحالية والعودة إلى طريق الديمقراطية”.