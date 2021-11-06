سباق على فرديّة “السعودية” والمزايدة تعتلي المنافسات في منصة “سمّها”

المناطق_متابعات

احتدمت المنافسة في منصّة ( سمّها ) للمزايدة على أسماء وشعارات المنقيات والفرديات في الإبل بنزول اسم ( السعودية ) التي أغلق السباق عليها عند أكثر من مليونين وسبع مئة ألف ريال كأكبر قيمة تُسجّل في المنصّة، حيث حصل دبوس مبارك الدبوس من دولة الكويت على الاسم وسط تنافس شديد في المزايدة.

وهنّأ رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين الفائز بالاسم مبارك الدبوس وعدَّ أنه ظفر باسم كبير.

من جانبه قدّم مالك الإبل دبوس الدبوس شكره لنادي الإبل والقائمين عليه، مُبيّناً أنه كان سيدفع المبلغ الأعلى لامتلاك اسم ( السعودية ) لرمزيته ودلالته عند كل العرب والكويتين على وجه الخصوص.

وتثبت ( سمّها) دور النادي كمنظم ومشرع للقطاع من خلال تأسيس أسماء الشعارات وتسجيلها في المنصة الإلكترونية، ودعم و جذب المستثمرين لرعاية المنقيات والفرديات المشاركة في المهرجانات و المسابقات ككيان ذي هوية مؤسساتية مستقلة، والإسهام بتوسيع آفاق المنافسة وتفادي السلبيات المصاحبة لذلك.

ويهدف نادي الإبل إلى حثّ الجماهير على تشجيع المنقيات و الفرديات برفع شعاراتها، بعيداً عن رفع الشعارات المخالفة للأعراف أو الصالح العام

قد يهمك أيضا