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أوكساجون.. خدمات ليس لها مثيل (فيديو)

أوكساجون.. خدمات ليس لها مثيل (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1074657

استعرض برنامج “الساعة 60” المعروض عبر شاشة العربية، اليوم الجمعة، مقطع فيديو، أوضح من خلاله المميزات الفريدة من نوعها لـ مدينة “أوكساجون”.

 

وأوضح الفيديو، أن المدينة بها بيئة عمل جديدة، صنعت خصيصا من أجل معيشة استثنائية، حيث الصناعات التقنية المتقدمة هي الأساس.

كما ستضم المدينة، أحدث ما وصلت إليه  الصناعة في الروباوتات، وفي الاتصالات لن تقبل أقل من الجيل الخامس، كما أن طاقتها ستكون متجددة من الخلايا الشمسية، إضافة إلى أنه ستضم أول ميناء بحري متكامل، وتشغيل رقمي لخدماتها ليس له مثيل.

 

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