احدث الأخبار

الشروط والتفاصيل.. قوات الأمن الخاصة تفتح باب القبول والتسجيل في وظائف أمنية ومهنية
أبرز المواد
 اجتماعات متواصلة لخلية دعم الأزمات لجائحة كورونا بوزارة الدفاع
أبرز المواد
 أوكساجون.. خدمات ليس لها مثيل (فيديو)
أبرز المواد
 سباق على فرديّة “السعودية” والمزايدة تعتلي المنافسات في منصة “سمّها”
أبرز المواد
 بيان أوروبي أمريكي بريطاني مشترك بشأن استمرار أعمال العنف في ميانمار
أبرز المواد
 الفارس الراجحي بطلاً لشوط “جولات الرياض” الكبير
أبرز المواد
 هل تعرف الفرق بين القمر المتنامي والمتناقص؟.. خالد الزعاق يجيب
أبرز المواد
 اختتام مناورات التمرين العسكري المشترك “المصير واحد” بين القوات البرية السعودية والإماراتية
أبرز المواد
 النصر يكسب الأهلي في قمة الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة تتواصل غداً
أبرز المواد
 سمو وزير الخارجية يفتتح المبنى الجديد لسفارة المملكة لدى البرازيل
أبرز المواد
 اختتام أعمال المؤتمر الدولي للفن الإسلامي بمركز “إثراء”
أبرز المواد
عاجل

الداخلية: تعليق الرحلات الجوية القادمة من جنوب أفريقيا وإليها

الشروط والتفاصيل.. قوات الأمن الخاصة تفتح باب القبول والتسجيل في وظائف أمنية ومهنية

الشروط والتفاصيل.. قوات الأمن الخاصة تفتح باب القبول والتسجيل في وظائف أمنية ومهنية

أبرز المواد
اجتماعات متواصلة لخلية دعم الأزمات لجائحة كورونا بوزارة الدفاع

اجتماعات متواصلة لخلية دعم الأزمات لجائحة كورونا بوزارة الدفاع

أبرز المواد
أوكساجون.. خدمات ليس لها مثيل (فيديو)

أوكساجون.. خدمات ليس لها مثيل (فيديو)

أبرز المواد
سباق على فرديّة “السعودية” والمزايدة تعتلي المنافسات في منصة “سمّها”

سباق على فرديّة “السعودية” والمزايدة تعتلي المنافسات في منصة “سمّها”

أبرز المواد

الشروط والتفاصيل.. قوات الأمن الخاصة تفتح باب القبول والتسجيل في وظائف أمنية ومهنية

الشروط والتفاصيل.. قوات الأمن الخاصة تفتح باب القبول والتسجيل في وظائف أمنية ومهنية
http://almnatiq.net/?p=1074660

أعلنت قوات الأمن الخاصة عن فتح باب القبول والتسجيل في عدد من الوظائف الأمنية والمهنية (رجال) للتعيين برتبة (جندي)، السبت.

 

وأوضحت قوات الأمن الخاصة أنه سيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة المحددة، للعمل في إدارات ووحدات قوات الأمن الخاصة، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه:

 

الوظــائف:

 

1- جندي أمن

 

– الثانوية العامة أو ما يعادلها.

 

–  أن لا يقل طول المتقدم عن (170 سم).

 

– أن تكون دراسته انتظاماً.

 

2- فني موسيقى

 

– الثانوية العامة أو ما يعادلها

 

– أن لا يقل طول المتقدم عن (170 سم).

 

– أن يلتزم بمزاولة المهنة طوال الخدمة العسكرية.

 

3- لحّام

 

– لا يقل عن الكفاءة المتوسطة مع وجود شهادة دبلوم أو دورات تخصصية لا تقل مدتها عن 6 أشهر.

 

– الثانوية الصناعية.

 

4- تخصص لحّام

 

– أن لا يقل طول المتقدم عن (165 سم).

 

– أن يلتزم بمزاولة المهنة طوال الخدمة العسكرية.

 

5- سبّاك

 

– لا يقل عن الكفاءة المتوسطة مع وجود شهادة دبلوم أو دورات تخصصية لا تقل مدتها عن 6 أشهر.

 

– الثانوية الصناعية.

 

– تخصص سباكة.

 

– أن لا يقل طول المتقدم عن (165 سم).

 

– أن يلتزم بمزاولة المهنة طوال الخدمة العسكرية.

 

6- حدّاد

 

– لا يقل عن الكفاءة المتوسطة مع وجود شهادة دبلوم أو دورات تخصصية لا تقل مدتها عن 6 أشهر.

 

– الثانوية الصناعية.

 

– تخصص حدادة.

 

– أن لا يقل طول المتقدم عن (165 سم).

 

– أن يلتزم بمزاولة المهنة طوال الخدمة العسكرية.

 

7- نجّار

 

– لا يقل عن الكفاءة المتوسطة مع وجود شهادة دبلوم أو دورات تخصصية لا تقل مدتها عن 6 أشهر.

 

– الثانوية الصناعية.

 

– تخصص نجارة.

 

– أن لا يقل طول المتقدم عن (165 سم).

 

– أن يلتزم بمزاولة المهنة طوال الخدمة العسكرية.

 

8- دهّان

 

– لا يقل عن الكفاءة المتوسطة مع وجود شهادة دبلوم أو دورات تخصصية لا تقل مدتها عن 6 أشهر.

 

– الثانوية الصناعية.

 

– تخصص دهاّن.

 

– أن لا يقل طول المتقدم عن (165 سم).

 

– أن يلتزم بمزاولة المهنة طوال الخدمة العسكرية.

 

9- سمكري سيارات

 

– لا يقل عن الكفاءة المتوسطة مع وجود شهادة دبلوم أو دورات تخصصية لا تقل مدتها عن 6 أشهر.

 

– الثانوية الصناعية.

 

– تخصص سمكرة سيارات.

 

– أن لا يقل طول المتقدم عن (165 سم).

 

– أن يلتزم بمزاولة المهنة طوال الخدمة العسكرية.

 

10- دهّان سيارات

 

– لا يقل عن الكفاءة المتوسطة مع وجود شهادة دبلوم أو دورات تخصصية لا تقل مدتها عن 6 أشهر.

 

– الثانوية الصناعية.

 

– تخصص دهان سيارات.

 

– أن لا يقل طول المتقدم عن (165 سم).

 

– أن يلتزم بمزاولة المهنة طوال الخدمة العسكرية.

 

11- بنّاء

 

– لا يقل عن الكفاءة المتوسطة مع وجود شهادة دبلوم أو دورات تخصصية لا تقل مدتها عن 6 أشهر.

 

– الثانوية الصناعية.

 

– تخصص بناء.

 

– أن لا يقل طول المتقدم عن (165 سم).

 

– أن يلتزم بمزاولة المهنة طوال الخدمة العسكرية.

 

12- حلّاق

 

– لا يقل عن الكفاءة المتوسطة مع وجود شهادة دبلوم أو دورات تخصصية لا تقل مدتها عن 6 أشهر.

 

– الثانوية الصناعية.

 

–  تخصص حلاقة.

 

– أن لا يقل طول المتقدم عن (165 سم).

 

– أن يلتزم بمزاولة المهنة طوال الخدمة العسكرية.

 

13- خياط

 

– لا يقل عن الكفاءة المتوسطة مع وجود شهادة دبلوم أو دورات تخصصية لا تقل مدتها عن 6 أشهر.

 

– الثانوية الصناعية.

 

– تخصص خياطة.

 

– أن لا يقل طول المتقدم عن (165 سم).

 

– أن يلتزم بمزاولة المهنة طوال الخدمة العسكرية.

 

14- عامل نظافة وسائل بوليسية K9

 

– لا يقل عن الكفاءة المتوسطة .

 

– أن لا يقل طول المتقدم عن (165 سم).

 

– أن يلتزم بمزاولة المهنة طوال الخدمة العسكرية.

 

الشروط:

 

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من نشاء مع والدية أثناء خدمتهم في خارج المملكة.

 

– أن لا يقل عمر المتقدم عن (18) سنه ولا يزيد عن (30 ) سنة.

 

– أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

 

– أن لا يكون متزوج من غير سعودية.

 

–  أن لا تكون له خدمة سابقه بأي جهة حكومية.

 

– حصوله على المؤهل الدراسي المطلوب.

 

– أن يكون لائقاً طبياً وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية.

 

– أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية، وكافة مراحل القبول .

 

– على المتقدم تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات المسجلة علمًا بأنه سيتم استبعاد أي طلب يثبت مخالفته لذلك.

 

موعد التقديم:

 

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم السبت بتاريخ 1443/04/22هـ الموافق 2021/11/27م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1443/04/27هـ الموافق 2021/12/02م.

 

التقديم:

 

من خلال الرابط التالي: ( اضغط هنــا ).

 

Advertisements

روابط ذات صلة

اختتام أعمال المؤتمر الدولي للفن الإسلامي بمركز “إثراء”

اختتام أعمال المؤتمر الدولي للفن الإسلامي بمركز “إثراء”
برابط التقديم.. “الاتصالات” تتيح وظائف في عدد من التخصصات

برابط التقديم.. “الاتصالات” تتيح وظائف في عدد من التخصصات
بدء التقديم على وظائف النيابة العامة.. تعرف على التفاصيل والشروط

بدء التقديم على وظائف النيابة العامة.. تعرف على التفاصيل والشروط

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*