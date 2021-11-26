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منظمة اليونسكو تنتخب الأميرة هيفاء آل مقرن لرئاسة لجنة البرامج والعلاقات الخارجية

منظمة اليونسكو تنتخب الأميرة هيفاء آل مقرن لرئاسة لجنة البرامج والعلاقات الخارجية
http://almnatiq.net/?p=1074666
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انتخب المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” المندوب الدائم للمملكة لدى اليونسكو سمو الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، رئيسة للجنة البرامج والعلاقات الخارجية المنبثقة من المجلس التنفيذي للمنظمة للفترة من 2021 حتى 2023، وذلك خلال الدورة 213 من المجلس التنفيذي، التي عقدت اليوم في مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس.
وتعد لجنة البرامج والعلاقات الخارجية من أهم لجان المجلس التنفيذي للمنظمة، وتعنى بمتابعة الأنشطة والمخرجات لتقارير إستراتيجية اليونسكو وتنفيذ برامج المنظمة وتقارير عمل المنظمات الدولية وتنفيذ قرارات المؤتمر العام.
ويؤكد ترأس المملكة لهذه اللجنة دورها الفاعل والمحوري في اليونسكو لدعم عملية اتخاذ القرار بطرق منهجية وعادلة، تضمن سير أعمال المنظمة بكفاءة وفاعلية، محققةً بذلك أهداف التنمية المستدامة المتسّقة مع أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠.

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