شركة موديرنا: سنطور جرعة معززة من لقاح كورونا لمواجهة متحور “أوميكرون”

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أعلنت شركة موديرنا، في بيان لها، إلى أنها ستقوم بتطوير جرعة معززة من لقاح كورونا لمواجهة متحور “أوميكرون”.

يذكر أنه قد أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الجمعة، إدراج المتحور الجديد من فيروس كورونا المكتشف في جنوب أفريقيا ودول أخرى، ضمن قائمة “المتغيرات المثيرة للقلق”.

وقالت المنظمة في مؤتمر صحفي افتراضي، إن المتغير الذي عرف أولا باسم “B.1.1.529” أصبح رسميا أحد أشكال القلق، وإنها أطلقت عليه الاسم “أوميكرون”، حسبما نقلت شبكة “سي إن بي سي”. وذكرت ماريا فان كيركوف، القائدة الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الوباء: “يحتوي المتحور الجديد على بعض الخصائص المثيرة للقلق، حيث شهد عددا كبيرا من الطفرات، وبعض هذه الطفرات لها خصائص مثيرة للقلق”. قد يهمك أيضا عاجل.. فرنسا تعلق رحلاتها مع جنوب إفريقيا بسبب متحور كورونا الجديد