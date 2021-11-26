سفارة المملكة تنبه المواطنين بالتدابير الإحترازية الجديدة لحكومة هولندا

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نبهت السفارة السعودية في هولندا جميع السعوديين المتواجدين على الاراضي الهولندية بضرورة التقيد بالتعليمات الجديدة الواردة من الحكومة الهولندية.

وفي تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر قالت: قررت الحكومة الهولندية انه اعتبارا من يوم الأحد الموافق ٢٨ نوفمبر الجاري ستطبق التدابير الاحترازية وهي: ستغلق محلات التموين في الساعة 8 مساء.

وستغلق المطاعم والكافيهات والمؤسسات الثقافية والرياضية الساعة 5 مساء ستستمر المدارس بإلزام الطلاب من الصف السادس بارتداء الكمامات.

مع ضرورة الالتزام بالحفاظ على مسافة 1.5 متر في الأماكن العامة وفي حالة عدم الالتزام بها سوف تفرض غرامة 95 يورو.

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