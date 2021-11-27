“المتحور الجديد “خطر إنتشاره في أوروبا من مرتفع إلى مرتفع جدا

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http://almnatiq.net/?p=1074689
المناطق_متابعات

صرحت مفوضية الصحة الأوروبية بأن خطر انتشار متحور أوميكرون في أوروبا ينتقل من مرتفع إلى مرتفع جدا.

وبجانب أخر ينتظر هولندا وبلجكيا أن يعتمدو  إجراءات جديدة تهدف إلى لجم الإصابات بفيروس كورونا التي تشهد ارتفاعا صاروخيا في أوروبا في وقت دفعت فيه متحورة جديدة رصدت في جنوب إفريقيا المملكة المتحدة إلى إغلاق حدودها أمام الوافدين من ست دول في القارة السمراء.

باتت أوروبا مجددا البؤرة العالمية للوباء فيما خفضت المتحورة دلتا الشديدة العدوى فاعلية اللقاحات في لجم انتقال المرض، بنسبة 40 % على ما أفادت منظمة الصحة العالمية.
وتسبب وباء كوفيد-19 بوفاة أكثر من 1,5 مليون شخص في أوروبا وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادا على حصائل رسمية.

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