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غدًا .. ختام منافسات بطولة العالم للتايكوندو للسيدات في الرياض

غدًا .. ختام منافسات بطولة العالم للتايكوندو للسيدات في الرياض

أبرز المواد
سفارة المملكة تنبه المواطنين بالتدابير الإحترازية الجديدة لحكومة هولندا

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غدًا .. ختام منافسات بطولة العالم للتايكوندو للسيدات في الرياض

غدًا .. ختام منافسات بطولة العالم للتايكوندو للسيدات في الرياض
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المناطق_واس

تختتم غدًا منافسات النسخة الأولى من بطولة العالم للتايكوندو للسيّدات على ملاعب “الصالات الخضراء” بمدينة الرياض.

وتستأنف المنافسات بنهائيات أوزان (تحت 46 كجم، تحت 49 كجم، تحت 57 كجم، تحت 62 كجم، تحت 73 كجم، 73 كجم وأكثر)، إضافةً إلى المراحل التمهيدية والنهائية لأوزان (تحت 53 كجم، تحت 67 كجم).

وشهدت منافسات اليوم الثاني من البطولة لعب الأدوار التمهيدية المؤهلة إلى نهائيات أوزان تحت 49 كجم والذي سيجمع الثنائي الروسي ميدفيديفا جالينا وكازارنوفسكيا آنا، فيما تأهلت كل من الإيرانية شاهيدي زهرة والروسية بليزنياكوفا مارغاريتا إلى نهائي تحت 57 كجم، وأخيرًا تمكنت الحائزة على برونزية دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) الفرنسية لورين آلثي من التأهل إلى نهائي تحت 73 كجم لتواجه نظيرتها الروسية خان بولينا.

كما شهدت منافسات اليوم خروج أربع لاعبات سعوديات من البطولة، إذ ودعت أبرار بخاري ودنيا أبو طالب من وزن (تحت 57 كجم)، ولارا كاظم وطيبة خالد من وزن (تحت 49 كجم).

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