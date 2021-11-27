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الداخلية: تعليق الرحلات الجوية القادمة من جنوب أفريقيا وإليها

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الإمارات تعلق دخول المسافرين من 7 دول أفريقية

الإمارات تعلق دخول المسافرين من 7 دول أفريقية

أبرز المواد

الإمارات تعلق دخول المسافرين من 7 دول أفريقية

الإمارات تعلق دخول المسافرين من 7 دول أفريقية
http://almnatiq.net/?p=1074693
المناطق_واس

أعلنت الإمارات عن تعليق دخول المسافرين القادمين من جنوب أفريقيا وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وزيمبابوي وبوتسوانا وموزمبيق على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، بدءاً من الاثنين المقبل

وأوضحت “الهيئة العامة للطيران المدني” و “الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث” في الإمارات أن تعليق دخول المسافرين يشمل الذين تواجدوا في هذه الدول خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى دولة الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من الإمارات إلى هذه الدول.

وكذلك سيسمح بنقل الفئات المستثناة من جنوب أفريقيا وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وزيمبابوي وبوتسوانا وموزمبيق إلى الامارات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتي تشمل الوفود الرسمية ورعايا الإمارات، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بين الإمارات وهذه الدول وأصحاب الإقامة الذهبية.

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