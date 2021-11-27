الإمارات تعلق دخول المسافرين من 7 دول أفريقية

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أعلنت الإمارات عن تعليق دخول المسافرين القادمين من جنوب أفريقيا وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وزيمبابوي وبوتسوانا وموزمبيق على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، بدءاً من الاثنين المقبل

وأوضحت “الهيئة العامة للطيران المدني” و “الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث” في الإمارات أن تعليق دخول المسافرين يشمل الذين تواجدوا في هذه الدول خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى دولة الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من الإمارات إلى هذه الدول.

وكذلك سيسمح بنقل الفئات المستثناة من جنوب أفريقيا وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وزيمبابوي وبوتسوانا وموزمبيق إلى الامارات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتي تشمل الوفود الرسمية ورعايا الإمارات، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بين الإمارات وهذه الدول وأصحاب الإقامة الذهبية.