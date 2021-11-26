الخريجي يلتقي بسكرتير الدولة للشؤون الدولية والاستراتيجية الدبلوماسية بوزارة الخارجية الرومانية

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التقى معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي أمس، بمعالي سكرتير الدولة للشؤون الدولية والاستراتيجية الدبلوماسية بوزارة الخارجية الرومانية كورنيل فيروتسا، وذلك خلال زيارة معاليه الرسمية إلى العاصمة بوخارست.

وجرى خلال اللقاء عقد الجلسة الثانية من المشاورات التي استعرض فيها الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات التعاون كافة، كما بحث الجانبان أوجه تكثيف العمل الثنائي في العديد في القضايا التي تخدم مصالح البلدين، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا محمد بن عبد الغني خياط.