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هولندا تعلن فرض إغلاق جزئي بسبب انتشار فيروس كورونا

هولندا تعلن فرض إغلاق جزئي بسبب انتشار فيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=1074707
المناطق_واس

أعلن رئيس وزراء هولندا المنتهية ولايته مارك روتييه فرض إغلاق جزئي حتى 18 ديسمبر بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد .

وأوضح روتييه خلال مؤتمر صحفي مع وزير الصحة الهولندي هيوغو دي يونغ الليلة أن الإغلاق الجزئي في البلاد سيبدأ من يوم الأحد القادم حتى 18 من شهر ديسمبر من الساعة الخامسة مساء حتى الخامسة صباحاً، ويشمل المطاعم والمقاهي والصالات الرياضية.

وأشار رئيس الوزراء الهولندي إلى أنه لن يتم إغلاق المدارس حالياً ولكن يتعين على المواطنين الالتزام بارتداء الكمامات .

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