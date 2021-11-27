النفط يهوي بأكثر من 10% وسط مخاوف من المتحور الجديد

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هوت أسعار النفط لأكثر من 10% وهو أكبر تراجع يومي منذ أبريل 2020، وسط تزايد قلق المستثمرين بعد اكتشاف سلالة متحورة جديدة من كورونا “أوميكرون”، التي من المتوقع أن تؤدي إلى فرض قيود على السفر وتقوض النمو الاقتصادي والطلب على الوقود.

وهبط خام برنت بمقدار 8.77 دولار، إلى 73.45 دولار للبرميل، وهو ما يعادل 10.7%، حسب “روسيا اليوم”.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط انخفض 9.12 دولار “11.6%” إلى 69.27 دولار للبرميل.

ويتجه الخامان لتسجيل خسائر للأسبوع الخامس على التوالي وأكبر تراجعات على الإطلاق أكبر تراجع منذ 18 شهرا.

وعزز ذلك مخاوف من تضخم فائض المعروض العالمي في الربع الأول من العام المقبل.