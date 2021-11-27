احدث الأخبار

الرئيس الأمريكي يطالب دول العالم بالتبرع باللقاحات
أبرز المواد
 مصر توقف رحلات الطيران من وإلى جنوب أفريقيا بسبب متحور كورونا
أبرز المواد
 استبعاد الجهني.. وضم رديف لقائمة الأخضر
أبرز المواد
 توقعات طقس السبت.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على هذه المناطق
أبرز المواد
 تعليم صبيا يتأهل للمشاركة في المرحلة ماقبل النهائية من “إبداع 2022”
أبرز المواد
 الخريجي يلتقي بعضو مجلس الشيوخ الروماني رئيس لجنة السياسة الخارجية
أبرز المواد
 النفط يهوي بأكثر من 10% وسط مخاوف من المتحور الجديد
أبرز المواد
 احذر..الجلوس لفترات طويلة يشكل خطرًا على الساقين
أبرز المواد
 الخريجي يلتقي بسكرتير الدولة للشؤون الدولية والاستراتيجية الدبلوماسية بوزارة الخارجية الرومانية
أبرز المواد
 هولندا تعلن فرض إغلاق جزئي بسبب انتشار فيروس كورونا
أبرز المواد
 الإمارات تعلق دخول المسافرين من 7 دول أفريقية
أبرز المواد
 “المتحور الجديد “خطر إنتشاره في أوروبا من مرتفع إلى مرتفع جدا
أبرز المواد
عاجل

الداخلية: تعليق الرحلات الجوية القادمة من جنوب أفريقيا وإليها

الرئيس الأمريكي يطالب دول العالم بالتبرع باللقاحات

الرئيس الأمريكي يطالب دول العالم بالتبرع باللقاحات

أبرز المواد
مصر توقف رحلات الطيران من وإلى جنوب أفريقيا بسبب متحور كورونا

مصر توقف رحلات الطيران من وإلى جنوب أفريقيا بسبب متحور كورونا

أبرز المواد
استبعاد الجهني.. وضم رديف لقائمة الأخضر

استبعاد الجهني.. وضم رديف لقائمة الأخضر

أبرز المواد
توقعات طقس السبت.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على هذه المناطق

توقعات طقس السبت.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على هذه المناطق

أبرز المواد

الخريجي يلتقي بعضو مجلس الشيوخ الروماني رئيس لجنة السياسة الخارجية

الخريجي يلتقي بعضو مجلس الشيوخ الروماني رئيس لجنة السياسة الخارجية
http://almnatiq.net/?p=1074718
المناطق_واس

لتقى معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي أمس، بعضو مجلس الشيوخ الروماني رئيس لجنة السياسة الخارجية السيناتور تيتوس كورلاتسان, وذلك خلال زيارة معاليه الرسمية إلى العاصمة بوخارست.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مجالات التعاون كافة، كما بحث الجانبان أوجه تكثيف العمل الثنائي في العديد في القضايا التي تخدم مصالح البلدين، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا محمد بن عبد الغني خياط.

Advertisements

روابط ذات صلة

الخريجي يلتقي بسكرتير الدولة للشؤون الدولية والاستراتيجية الدبلوماسية بوزارة الخارجية الرومانية

الخريجي يلتقي بسكرتير الدولة للشؤون الدولية والاستراتيجية الدبلوماسية بوزارة الخارجية الرومانية
نائب وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية رومانيا

نائب وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية رومانيا
هاتفيًا.. ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس الوزراء البريطاني

هاتفيًا.. ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس الوزراء البريطاني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*