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تعليم صبيا يتأهل للمشاركة في المرحلة ماقبل النهائية من “إبداع 2022”

تعليم صبيا يتأهل للمشاركة في المرحلة ماقبل النهائية من “إبداع 2022”
http://almnatiq.net/?p=1074721
المناطق_واس

تأهل تعليم محافظة صبيا للمشاركة في المرحلة ما قبل النهائية (المعارض المركزية والورش التدريبية) في منافسات الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2022″، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” بالتعاون مع وزارة التعليم.

وجاء التأهل بعد أن ترشحت ١١ مشروعا متميزا منها ٦ مشاريع ( للبنات) و ٥ مشاريع ( للبنين) ، بعد اجتيازها مرحلة التحكيم الإلكتروني، للمشاركة في معرض إبداع للعلوم والهندسة “ISEF” .

وهنأ مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، الطلاب والطالبات المتأهلين وأسرهم ومدارسهم، متمنياً لهم التوفيق والتأهل للمرحلة القادمة من المسابقة، مثمناً جهود فريق العمل ( بنين -بنات) بقسم الموهوبين والمشرفين والمشرفات على جهودهم المبذولة مع الطلاب والطالبات الموهوبين بمدارس المحافظة، مشيراً إلى أن عدد طلبة تعليم صبيا المسجلين في المشروع قد بلغ 2,996 طالبا وطالبة، فيما بلغت الملفات المرشحة للمنافسة في المعارض المركزية للأولمبياد 265 ملفا ومشروعا بواقع 87 للبنين و 178 ملفاً للبنات .

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