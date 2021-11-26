توقعات طقس السبت.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على هذه المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت – بمشيئة الله تعالى – سماء صحو إلى غائم جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات منطقتي عسير وجازان.

كما لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية ومرتفعات عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم في الساعة على الجزئين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35كم في الساعة، وارتفاع الموج نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم في الساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.