مصر توقف رحلات الطيران من وإلى جنوب أفريقيا بسبب متحور كورونا

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قررت مصر وقف رحلات الطيران المباشر من و إلى جنوب افريقيا، وذلك على خلفية ما أعلنته منظمة الصحة العالمية بشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا، “أوميكرون”.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراءالمصري السفير نادر سعد، في بيان له أن هناك عددا من الدول المستهدفة بقائمة من الاجراءات، وتتضمن جنوب إفريقيا، وليسوتو، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وناميبيا، واسواتيني، مشيرا إلى أن القادمين من تلك الدول عن طريق الرحلات المباشرة وغير المباشرة( ترانزيت ) سيخضعون لاختبار فحص الحامض النووي السريع، وحال ايجابية التحليل يعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها، أما حال سلبية الاختبار فيقوم بعمل حجر ذاتي منزلي لمدة ٧ ايام، وعمل اختبار pcr في نهاية مدة الحجر، ومتابعته لمدة سبعة أيام اخرى حتى نهاية المدة القصوى لفترة حضانة الفيروس.