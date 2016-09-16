الكرة الذهبية: تصويت أفضل لاعب في العالم سيتاح للصحافيين فقط

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ومجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية المتخصصة في اللعبة بان نظاما جديدا سيدخل حيز التنفيذ تحت كنف المجلة من دون التعاون مع الفيفا كما كانت الحال في السنوات الأخيرة.

وستقوم مجموعة من الصحافيين بالتصويت لاختيار أفضل لاعب في العالم كما كانت الحال في السابق قبل دمج هذه الجائزة، في حين لن يصوت مدربو المنتخبات الوطنية وقادتها من الآن وصاعدا.

وكانت فرانس فوتبول أطلقت هذه الجائزة عام 1956 وفاز بها للمرة الأولى الانكليزي ستانلي ماتيوز ثم دمجتها مع جائزة فيفا لاختيار أفضل لاعب اعتبارا من عام 2010، أما فيفا فبدأ هذه الجائزة عام 1991 وفاز بها عامذاك الألماني لوثار ماتيوس.

وقال الاتحاد الدولي “العقد الذي يربط بيننا وبين فرانس فوتبول انتهى في يناير الماضي وقد أعلمنا المجلة الفرنسية في مطلع أغسطس الماضي بأنه لن يتم تجديده”.

وسيستمر الفيفا في منح هذه الجائزة لأفضل لاعب ولاعبة في العالم. وأضافت المنظمة الكروية العالمية “التفاصيل في ما يتعلق باسم هذه الجوائز ومكان وتاريخ توزيعها سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق”.

وذكرت تقارير صحافية في الأيام الأخيرة بان الفيفا يريد تنظيم حفله السنوي التقليدي لتوزيع الجوائز في العاصمة الانكليزية لندن بدلا من زيوريخ في يناير كما جرت العادة حتى الآن.