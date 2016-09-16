أمير عسير: خدمة ضيوف الرحمن شرف لنا وحج هذا العام استثنائي

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير باسمه ونيابة عن أهالي منطقة عسير ، التهاني الى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، وإلى سمو ولي عهده ، وولي ولي عهده – حفظهم الله – بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام .

ووصف سموه موسم حج هذا العام بالموسم الاستثنائي ، الذي تظافرت فيه الجهود لتنظيم الحج وخدمة ضيوف الرحمن .

واكد سمو الأمير فيصل أن خدمة ضيوف الرحمن وسام شرف تتقلده قيادة هذه البلاد الطاهرة ، ويماري به كل فرد من أبنائها.

وأضاف سموه، المملكة ولله الحمد تحقق الانتصارات على اطراف حدودها الجنوبية ويسجل جنودها الاشاوس ملاحم للنصر كتبتها دماؤهم العطرة وارواحهم الطاهرة ، وفي المشاعر المقدسة يسجل رجال الامن المخلصين والجهات المشاركة في الحج قصصا من البطولات الانسانية في خدمة حجاج بيت الله ، تكللت بفضل الله ومنته بالنجاح الباهر ، الذي شهد عليه العالم أجمع.

ولفت سمو الأمير فيصل بن خالد إلى أن المملكة قيادة وشعبا ماضية بحول الله في خدمة دين الله ، والحفاظ على مقدساتنا التي تعد مصدر فخرنا واعتزازنا ، مشيرا سموه إلى أن هتافات الحاقدين ، ونعيق المرجفين لن تزيدنا إلا ثباتا وتصدرا للمجد والبطولات بحول الله وقوته .