دوري جميل يعود بـ 3 مواجهات.. الليلة

بعد فترة توقف دامت قرابة الشهر تعود مساء اليوم الجمعة الأجواء الساخنة للكرة السعودية بعودة دوري جميل لكرة القدم للركض من جديد بعدما أتم نجوم أخضرنا السعودي المهمة الأولى بتحقيق 6 نقاط في تصفيات كأس العالم.

الدوري سيعود أكثر سخونة وإثارة من خلال مباريات الجولة الثالثة التي ستقام على مدى ثلاثة أيام ربما ستتغير خلالها المراكز وتتبدل الأحوال بعد فترة التوقف، وستلعب اليوم ثلاث مباريات ذات أهمية كبيرة، فيلعب الهلال مع الاتفاق في الرياض، فيما يلتقي قطبا بريدة الرائد والتعاون في لقاء منتظر على أن يستضيف الخليج نظيره الباطن في الخبر.

وتقام مباراة الهلال والاتفاق على أستاد الملك فهد الدولي بالرياض، ويأمل من خلالها الفريق الهلالي الظفر بالنقاط الثلاث لمواصلة المنافسة على الصدارة ومحاولة الانفراد بها في حال تعثر منافسيه، فيما الاتفاق يسعى لإثبات عودته للدوري بشكل قوي..

الفريق الهلالي حقق انتصارين في الجولتين الأولى والثانية ففاز على الباطن والتعاون بنفس النتيجة 2-0 وحصد 6 نقاط وضعته في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الأهلي ويتطلع لحصد نقاط هذه المباراة ليواصل الانتصارات والبقاء كضلع ثابت في جميع المنافسات من أجل استعادة لقبه الغائب عنه منذ 5 مواسم، وسيدخل الفريق الأزرق هذا المساء بهجوم مكثف لإدراكه بأهمية الفوز بالنقاط وعدم التفريط في بداية الدوري خصوصاً في ظل جاهزية نجومه المحترفين والمتوقع مشاركتهم بعدما غابوا عن اللقاءين الماضيين عدا بوناتيني.

وفي المقابل يدخل الفريق الاتفاقي برصيد 3 نقاط حققها بعد فوزه في الجولة الماضية على حساب النصر بهدف للاشيء عوض بها خسارته أمام الأهلي في الجولة الأولى، ويحتل الفريق الاتفاقي المركز التاسع بفارق الأهداف ويريد العودة بنتيجة جيدة بعدم الخسارة والخروج بنقطة التعادل التي ستدعم موقفه في سلم الترتيب، والمتوقع أن يلجأ المدرب الاتفاقي إلى الطريقة الدفاعية المحكمة مع الاعتماد على الهجوم المرتد لخطف هدف.

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الخليج × الباطن

ملعب المباراة: مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر

التوقيت: 6.25

يستضيف الفريق الخلجاوي نظيره الباطن على أمل تحقيق النقاط الثلاث لأي منهما بعد البداية المتواضعة للخليج الساعي لتعويض خسارته لمباراتي الافتتاح أمام الضيف الجديد الباطن الراغب في تأكيد فوزه التاريخي الأول في مباراة ستكون متكافئة بشكل كبير بين الطرفين.

يدخل الفريق الخلجاوي بعد خسارته أمام الاتحاد في الجولة الماضية بنتيجة 2-3 وبقي بلا نقاط بعد خسارته في الجولة الافتتاحية أمام الفيصلي وسيحاول الظفر بالنقاط الثلاث بأي شكل كان لتحسين وضعه في سلم الترتيب الذي يحتل فيه المركز الثاني عشر بلا نقاط، وسيلعب الفريق بالهجوم المبكر رغبة في تحقيق الانتصار الأول هذا العام، فيما يدخل الفريق البطناوي بعدما فجر أولى المفاجآت في الدوري بفوزه على الشباب في الجولة الماضية بهدف للاشيء وجير معها ثلاث نقاط ثمينة للغاية ستدعم موقفه بشكل كبير في الدوري، ويحتل الفريق المركز الثامن برصيد 3 نقاط وسيبحث عن تعزيز رصيده النقطي على أقل تقدير بنقطة التعادل ليبقى في متوسط الترتيب بعيداً عن خطر المؤخرة.

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الرائد × التعاون

ملعب المباراة: مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بريدة

التوقيت: 6.45

وفي مواجهة مرتقبة يلتقي قطبا بريدة الرائد والتعاون في ديربي منتظر وصعب على الفريقين خصوصاً وأنه في الجولات المبكرة من عمر الدوري، وسيدخل الفريقان بحذر كبير خوفاً من الخسارة التي ستكون آثارها كبيرة لكلا الطرفين، ويدخل الفريق الرائدي بوضع أفضل من الناحية المعنوية من خصمه التعاون بعدما حقق الفريق الرائد فوزاً مهماً في الجولة الماضية على حساب الوحدة 3-1 استعاد بها الفريق عافيته ورتب صفوفه قبل هذا اللقاء ليحصد ثلاث نقاط ثمينة وضعته في المركز السابع في الترتيب ويتطلع لأن يخرج من هذه المباراة بثلاث نقاط ستكون ثمينة جداً وستنعكس على معنويات الفريق في قادم الجولات، والمتوقع أن يلعب الفريق الرائدي بتوازن كبير في وسط الملعب بلا مبالغة هجومية لأنه يبحث عن الأمان والخروج بالتعادل على أقل تقدير، وفي الطرف المقابل يدخل الفريق التعاون بعدما تلقى خسارتين متتاليتين أمام الوحدة والهلال ليبقى الفريق بلا نقاط في المركز قبل الأخير، وسيحاول النهوض عبر هذا اللقاء الهام الذي سيؤثر بشكل إيجابي عليه في الجولات القادمة لأهمية الفوز في الديربي، والأكيد أن الفريق يعول كثيراً على تفوقه في السنوات الأخيرة وسيكون الهجوم كذلك سلاحه الأول لكسب النقاط الثلاث.