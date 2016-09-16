إدارة الحشود النسائية بالمسجد النبوي تستكمل حملتها “تفاعل”

استكملت إدارة الحشود النسائية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي حملتها “تفاعل”، من خلال توزيع لوحات إرشادية وتوعوية في الساحات المخصصة للنساء .

وأبانت مديرة الإدارة فوزية بنت عاقل السهلي، أن الإدارة قامت بتوزيع الوسائل التوجيهية في مواقع متعددة، حرصاً على توعية الزائرات والتذكير بمكانة المسجد النبوي والمحافظة عليه وتعظيمه لتحقيق أداء العبادة والصلاة.