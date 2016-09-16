 ضبط شاحنة تحمل 350 ذبيحة متعفنة بمكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 15 ذو الحجة 1437 هجريا, الموافق 16 سبتمبر 2016 ميلاديا

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ضبط شاحنة تحمل 350 ذبيحة متعفنة بمكة

ضبط شاحنة تحمل 350 ذبيحة متعفنة بمكة
المناطق_مكة

تمكنت بلدية المسفلة الفرعية بمكة المكرمة من ضبط شاحنة مخالفة تحمل كميات كبيرة من الذبائح المنقولة ومجهولة المصدر في طريقها إلى التوزيع في مكة المكرمة .
وقال رئيس البلدية المهندس غازي بن عبدالخالق الحربي، أن مراقبي قسمي مراقبة الأسواق التجارية وقسم الصحة العامة والمواد الغذائية، وأثناء جولاتهم لاحظوا وجود الشاحنة المخالفة، وتم تشكيل فريق رقابي وتم إيقاف الشاحنة والكشف على حمولتها، وتبين أنها تحمل كمية من لحوم الأضاحي، وقد فسدت وتغيرت خواصها من ناحية اللون والرائحة الكريهة المنبعثة منها بسبب سوء النقل والحفظ والتخزين .
وتمت على الفور مصادرة كامل الكمية التي قدرت بـ(350) ذبيحة وتم إتلافها وفق الطرق الصحية المتبعة والتحفظ على السيارة وإعداد محضر بالواقعة .
وأكد الحربي أن البلدية تكثف نشاطها الرقابي خلال هذه الفترة التي تشهد فيها مكة المكرمة تواجداً كبيرا لضيوف الرحمن، وتزايداً في الطلب على اللحوم، حيث تعمل الفرق الميدانية على مدار الساعة لتابعة مثل هذه المخالفات والتأكد من سلامة كل ما يعرض ويباع من الأطعمة والمواد الغذائية، وإزالة كل ما يمكن أن يشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام .
لافتاً إلى أن البلدية لن تتوانى عن تطبيق أشد العقوبات بحق المخالفين والمتهاونين في صحة وسلامة الغذاء

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