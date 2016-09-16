مدارس الجبيل الصناعية تستعد لاستقبال أكثر من ٣٢ ألف طالب وطالبة غدًا

استكملت الهيئة الملكية بالجبيل أعمال الصيانة والنظافة الشامله للمدارس التي تقوم بالاشراف عليها داخل مدينة الجبيل الصناعية وذلك استعدادا لعودة أكثر من ١٤ ألف طالب و ١٤ ألف طالبة وأكثر من ٣٠٠٠ طفل وطفلة لرياض الأطفال من الإجازة الصيفية وبداية العام الدراسي الجديد ١٤٣٧-١٤٣٨هـ.

ويبلغ عدد المدارس التي صانتها إدارات التشغيل والصيانة بالهيئة الملكية بالجبيل ٢٤ مدرسة بنين و٢٦ مدرسة للبنات و٢٣ روضة اطفال.

وقال مدير عام الخدمات العامة بالهيئة الملكية بالجبيل عبدالعزيز المسند أن جميع المدارس بالمدينة باتت جاهزة لبدء الدراسة في بيئة نظيفة وصحية وأجواء تعليمية مثالية.

وقال “بدأ العمل منذ بداية الإجازة الصيفية بالتنسيق مع قطاع التشغيل والصيانة لأعمال الصيانة الدورية والوقائيه والنظافة الشاملة.”

وأضاف “تم استلام الكتب الدراسية والمطبوعات وغيرها من المستلزمات التي يتم تجهيزها قبل بدء العام الدراسي. كما تم تجهيز المدارس ورياض الأطفال التي سيتم افتتاحها هذا العام ومنها روضة ومدرستين بنين و3 مدارس بنات.”

وقال المسند “تعتمد الهيئة الملكية في توفير الخدمات التعليمية على أعلى المواصفات والمقاييس العالمية في بناء وتشغيل وصيانة المدارس ورياض الاطفال ويتم مراجعة وتحدث هذه المواصفات سنوياً للتأكد من ملائمتها لأحدث ماتُوصِّل إليه في هذا المجال.”

من جانبه ذكر مدير عام التشغيل والصيانة سلطان الخريصي بأن الهيئة الملكية بالجبيل تحرص على سلامة المباني وموثوقية انظمتها وجودة الهواء الداخلي حرصاً على توفير بيئة داخليه مناسبه للطلاب والطالبات من خلال اكتمال الصيانه الوقائيه للمباني، والنظافه الشامله باستخدام مواد صديقه للبيئه، ورفع مستوى السلامه المرورية للمواقف المحيطه بالمدارس، وتم صيانة ونظافة أكثر من ١٠٠٠ فصل دراسي ومعمل في مدارس الهيئة الملكية بالجبيل ، وكذلك صيانة الحدائق الخاصة بها

كما تتم مراقبة انسيابية الحركه المروريه خلال اوقات الذروه في طرق المدينه من خلال مركز الحركه المروريه واكثر من ٣٦٥ كاميرا للرصد والمراقبه

يذكر أن الهيئة الملكية تملك أحدث نظام تعليمي متكامل في المملكة وحصدت إدارة الخدمات التعليمية جوائز عالمية وإقليمية ومحلية في التميز التعليمي وغيره. وتقوم الهيئة الملكية بالاشراف على المباني التعليمية التي تبنيها في مدينة الجبيل الصناعية للبنين والبنات وتوفير الكوادر التعليمية المتميزة لمدارس البنين.