توصيل المساعدات في سوريا.. اختبار حاسم لاتفاق الهدنة

مرت مركبات تابعة للأمم المتحدة وشاحنات من تركيا عبر معبر جيلفا جوزو اليوم الجمعة لتدخل الأراضي السورية من معبر باب الهوى لتوصيل مساعدات إلى حلب. وتتوقف المركبات في منطقة فاصلة إلى جانب قافلتي مساعدات أخريين متجهتين إلى حلب وتنتظران منذ ثلاثة أيام بسبب مخاوف أمنية وعدم الاتفاق بين الأطراف المتحاربة.

وقال سائقو شاحنات من الأتراك إنهم يفرغون حمولاتهم في منطقة الجمارك حيث يجري تحميلها على شاحنات سورية. وقال سائق شاحنة يدعى أحمد يلمظ “نعبر لمنطقة الجمرك وننقل تلك (الحمولات) لشاحنات سورية. شاحنات سورية تأتي للمنطقة لحملها. من السهل دخول بوابة الحدود والخروج منها. ما من مشكلة”.

ويُعتقد أن تنازع السيطرة على طريق الكاستيلو في حلب أحد أسباب تأجيل توصيل المساعدات. وتتنازع السيطرة على طريق الكاستيلو القوات الحكومية وجماعات المعارضة التي تقاتل للإطاحة ببشار الأسد منذ أكثر من خمس

سنوات. وأصبح الطريق جبهة رئيسية في الحرب المستعرة منذ خمسة أعوام.

وقالت روسيا والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن الجيش السوري بدأ الانسحاب من طريق الكاستيلو المؤدي إلى حلب أمس الخميس وهو شرط أساسي لاستمرار جهود السلام الدولية في حين تبادلت الحكومة والمعارضة الاتهامات بانتهاك الهدنة التي اتفقت عليها واشنطن وموسكو.

لكن جماعات المعارضة الموجودة في حلب قالت إنها لم تر أي مؤشر على انسحاب الجيش وأكدت أنها لن تنسحب من مواقعها قرب الطريق حتى تسحب الحكومة قواتها. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إنه لا يمكن تأكيد تقارير أفادت بانسحاب قوات الحكومة لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية مارك تونر قال إن وقف إطلاق النار صامد على وجه العموم مضيفا أن واشنطن وموسكو تعتقدان أن الأمر يستحق الاستمرار