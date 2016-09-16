12 دولة أوروبية تدعو إلى إنقاذ اتفاقية التجارة مع أمريكا

دعت 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الـ 28 إلى ضرورة الاستمرار في المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة وإنقاذ اتفاقية التبادل الحر المزمع إرساؤها بين ضفتي الأطلسي.

ووجه وزراء التجارة لـ12 دولة في الاتحاد الأوروبي رسالة إلى مفوضة التجارة الأوروبية سيسيليا مالمستروم، معلنين دعمهم للمفاوضات.

والدول الموقعة على الرسالة التي استلمتها المفوضية في بروكسل هي بريطانيا، والتشيك، والدنمارك، واستونيا، وفنلندا، وايرلندا، وإيطاليا، ولاتفيا، وليتوانيا، والبرتغال،وإسبانيا والسويد.

وصدرت عدة دعوات رسمية في فرنسا وألمانيا وداخل البرلمان الأوروبي في الآونة الأخيرة لوضع حد للمفاوضات بسبب بعض العناصر المحددة وأهمها قضايا التحكيم في الخلافات ومسألة الاستثمار والتعامل مع القطاع الزراعي والصحي ومكانة الشركات المتعددة الجنسيات.