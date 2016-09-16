“الغذاء والدواء”: الفراولة المجمدة المصرية خالية من الفيروسات

ذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه إشارة إلى ما نشر في الموقع الالكتروني لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA بتاريخ 8/9/2016 الموافق 7/12/1437، بخصوص منتجات الفراولة المجمدة المصرية وعلاقتها بفيروس الكبد الوبائي (أ)، فإن “الهيئة” اتخذت إجراءات احترازية عدة، إذ رصدت عبر مركز الإنذار السريع للغذاء وإدارة الازمات بتاريخ 21/08/2016 الموافق 18/11/1437 خبراً من إدارة الصحة في ولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية عن إصابة عدد من الأشخاص بفيروس الكبد الوبائي (Hepatitis A) وأفادت معلومات الإنذار بأن مصدر الفيروس المحتمل هو منتج فراولة مجمدة مستوردة من جمهورية مصر العربية.

وأشارت إلى أنه بناءً عليه تم سحب في عينات ممثلة لإرساليات الفراولة المجمدة الواردة من مصر الى المملكة لإخضاعها للتحاليل المخبرية للكشف عن فيروس الكبد الوبائي (Hepatitis A)، وصدرت نتائج التحاليل المخبرية بتاريخ 24/08/2016 الموافق 21/11/1437 بخلوها من الفيروس.

وأصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء بتاريخ 1/9/2016 الموافق 29/11/1437 تعميماً للمختصين كافة بإدارات التفتيش على الغذاء المستورد في المنافذ الحدودية بتشديد ورفع درجة التحقق في إجراءات الإذن بفسح الإرساليات عند فحص إرساليات الفراولة المجمدة الواردة من مصر، وإحالة عينات ممثلة منها إلى مختبرات “الهيئة”