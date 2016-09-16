روبن وبواتنج يعودان لتشكيلة بايرن ميونيخ

سيعود المدافع جيروم بواتنج والجناح أرين روبن إلى تشكيلة بايرن ميونيخ الذي يستضيف انجولشتاد في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم غدا السبت بعد تعافيهما من الإصابة.

لكن بطل ألمانيا سيفتقد جهود القائد فيليب لام إضافة إلى توماس مولر وديفيد ألابا بسبب آلام بالمعدة.

ولم يلعب الهولندي روبن في مباراة رسمية منذ إصابته في العضلة الضامة في مارس آذار الماضي، فيما تعافى بواتنج من تمزق عضلي تعرض له في خسارة ألمانيا أمام فرنسا في قبل نهائي بطولة أوروبا 2016.

كما تعافى المدافع ماتس هوملز بعد تعرضه لضربة في الوجه خلال الفوز 5 – صفر على روستوف الروسي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

وقال المدرب كارلو أنشيلوتي اليوم الجمعة “روبن وبواتنج داخل التشكيلة وسيجلسان على مقاعد البدلاء غدا”.

ويطمح بايرن لتعزيز رقمه القياسي والفوز بالدوري للمرة الخامسة على التوالي ويتصدر المسابقة حاليا بعد الفوز في جولتين دون أن تهتز شباكه