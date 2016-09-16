 نادي العين بالباحة يستعد لدوري الدرجة الثانية بمعسكر داخلي بمحافظة جدة لمدة 13 يوم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 15 ذو الحجة 1437 هجريا, الموافق 16 سبتمبر 2016 ميلاديا

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نادي العين بالباحة يستعد لدوري الدرجة الثانية بمعسكر داخلي بمحافظة جدة لمدة 13 يوم

نادي العين بالباحة يستعد لدوري الدرجة الثانية بمعسكر داخلي بمحافظة جدة لمدة 13 يوم
المناطق_عبدالرحمن سفر
تكفل رجل الاعمال بدر بن رداد بإقامة معسكر داخلي لفريق كرة القدم بنادي العين بالباحة (درجة ثانية) بمحافظة جدة لمدة 13 يوم خلال الفترة من 18_30 ذو الحجة استعداداً لدوري الدرجة الثانية.
وثمن رئيس مجلس إدارة النادي محمد عبد الرحمن الزهراني هذه الوقفة وهذا الدعم الغير مستغربة من الشيخ بدر بن رداد مع النادي والتي تعّد استمراراً لما يقدمه وقدمه خلال مسيرة النادي في الفترة الماضية مشيراً الى أنه تكفل بدفع ميلغ خمسون ألف ريال مصاريف المعسكر الذي يتخلله تدريبات صباحية ومسائية وكذلك مباريات ودية مع فرق قوية تحت قيادة المدير الفني للفريق الكابتن بهاء قبيصي وكافة الجهاز الفني والإداري.
وأكد الزهراني أن إدارة النادي تعمل تجهيز الفريق لمنافسات دوري الدرجة الثانية وتحقيق الصعود الى الدرجة الأولى وتهيئتهم لكافة الإمكانيات وتذليل كافة العقبات التي تواجهه الفريق وتوفير الجو المناسب لجميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري.
داعياَ الزهراني الى وقفة أبناء المنطقة عموما ورجال الاعمال على وجه الخصوص للوقوف مع النادي في الفترة القادمة من خلال الدعم المالي في سبيل تغطية التزامات النادي من رواتب شهرية للجهاز الفني واللاعبين ومصاريف معسكرات ومباريات داخلية وخارجية.
من جهته أوضح المشرف العام على الفريق على عاشور أنهم أعدوا برنامجاً جيداً للاعبين سيسهم بإذن الله في تقديم المأمول منهم هذا الموسم وهو تحقيق الصعود لمصاف أندية الدرجة الأولى حيث بدأ الاعداد منذ أكثر من شهر ونصف شهد حصص تدريبة مكثفة بين الصالات المغلقة والملعب صباحية ومسائية وإقامة أكثر من خمس مباريات ودية داخل وخارج المنطقة إضافة الى استقطاب عدد من اللاعبين المميزين مقدماً شكره لتعاون الإدارة وحرصها على نجاح المعسكر وتهيئة كافة السبل لتطوير كافة إمكانيات للجهازين الفني والإداري واللاعبين ونعدهم ببذل الجهد في سبيل تحقيق أفضل النتائج هذا الموسم.

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