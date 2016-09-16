وصول ضيوف خادم الحرمين من ذوي شهداء فلسطين إلى المدينة

وصل حجاج بيت الله الحرام من ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة من ذوي شهداء فلسطين اليوم إلى المدينة المنورة بعد أن منّ الله عليهم وأتموا جميع أركان حجهم.

وكان في استقبالهم بأهازيج طيبة الطيبة في الفندق المعد لإسكانهم اللجان العاملة في البرنامج وعدد من شباب المدينة المنورة ، حيث فاضت مشاعرهم فرحا بمقدمهم لمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.