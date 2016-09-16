 السفير الكويتي: نجاح الحج أبلغ رد على المشككين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 15 ذو الحجة 1437 هجريا, الموافق 16 سبتمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

السفير الكويتي: نجاح الحج أبلغ رد على المشككين وصول ضيوف خادم الحرمين من ذوي شهداء فلسطين إلى المدينة أمام وخطيب المسجد الحرام: نجاح المملكة في إدارة الحج رسالة قوية لكل حاقد تم ترشيحه لأداء فريضة الحج ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين حاج أثيوبي..”حلمه بدأ” نادي العين بالباحة يستعد لدوري الدرجة الثانية بمعسكر داخلي بمحافظة جدة لمدة 13 يوم بالفيديو…”رجال الأمن” قوم عظماء ككعبتهم روبن وبواتنج يعودان لتشكيلة بايرن ميونيخ “الغذاء والدواء”: الفراولة المجمدة المصرية خالية من الفيروسات مفوضية الأمم المتحدة: عدد اللاجئين من جنوب السودان يتخطى المليون نسمة 12 دولة أوروبية تدعو إلى إنقاذ اتفاقية التجارة مع أمريكا مجلس الأمن يعقد اجتماعاً طارئاً حول سوريا وفاة 3 أطفال في حريق نشب بمخزن في منزل بشرورة

السفير الكويتي: نجاح الحج أبلغ رد على المشككين

السفير الكويتي: نجاح الحج أبلغ رد على المشككين
المناطق_واس

أكـد سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ ثامر بن جابر الأحمد الصباح أن نجاح موسم الحج لهذا العام يضاف إلى سلسلة نجاحات المواسم السابقة، من حيث التنظيم الرائع المتسم بالدقة والسلاسة الذي انعكست نتائجه على حجاج بيت الله الحرام بالراحة والطمأنينة والأمان، مما يثلج الصدور ويسبغ على ضيوف الرحمن شعور الفخر واﻹعتزاز.
وقال : “ما كان ذلك ليتحقق لولا توفيق الله ثم الجهود الجبارة والرعاية والمتابعة القريبة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – وحكومته الرشيدة والشعب السعودي الوفي الذين حباهم الله – عز وجل – بشرف خدمة بيته العتيق ومسجد نبيه الكريم”.
وأضاف أن المملكة العربية السعودية دأبت عبر صفحات التاريخ على تذليل جميع الصعوبات وتسخير جميع الإمكانات من أجل خدمة حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي والسهر علي راحتهم، مبيناً أن ما تشهده المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة من تطوير دائم هو أبلغ رد على المراهنين والمشككين الذين خابت ظنونهم في قدرة المملكة على تحقيق النجاحات تلو النجاحات أمام الزيادة الهائلة في أعداد الحجاج والزوار.
وأعرب سفير دولة الكويت لدى المملكة عن شكره وتقديره للخدمات المقدمة للحجاج الكويتيين، سائلاً المولى جلت قدرته أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها ويجعلها دوماً عزاً وذخراً للإسلام والمسلمين.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>