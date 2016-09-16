السفير الكويتي: نجاح الحج أبلغ رد على المشككين

أكـد سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ ثامر بن جابر الأحمد الصباح أن نجاح موسم الحج لهذا العام يضاف إلى سلسلة نجاحات المواسم السابقة، من حيث التنظيم الرائع المتسم بالدقة والسلاسة الذي انعكست نتائجه على حجاج بيت الله الحرام بالراحة والطمأنينة والأمان، مما يثلج الصدور ويسبغ على ضيوف الرحمن شعور الفخر واﻹعتزاز.

وقال : “ما كان ذلك ليتحقق لولا توفيق الله ثم الجهود الجبارة والرعاية والمتابعة القريبة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – وحكومته الرشيدة والشعب السعودي الوفي الذين حباهم الله – عز وجل – بشرف خدمة بيته العتيق ومسجد نبيه الكريم”.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية دأبت عبر صفحات التاريخ على تذليل جميع الصعوبات وتسخير جميع الإمكانات من أجل خدمة حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي والسهر علي راحتهم، مبيناً أن ما تشهده المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة من تطوير دائم هو أبلغ رد على المراهنين والمشككين الذين خابت ظنونهم في قدرة المملكة على تحقيق النجاحات تلو النجاحات أمام الزيادة الهائلة في أعداد الحجاج والزوار.

وأعرب سفير دولة الكويت لدى المملكة عن شكره وتقديره للخدمات المقدمة للحجاج الكويتيين، سائلاً المولى جلت قدرته أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها ويجعلها دوماً عزاً وذخراً للإسلام والمسلمين.