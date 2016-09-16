 النفط يهبط لأدنى مستوى في عدة أسابيع مع مخاوف تخمة المعروض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 15 ذو الحجة 1437 هجريا, الموافق 16 سبتمبر 2016 ميلاديا

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النفط يهبط لأدنى مستوى في عدة أسابيع مع مخاوف تخمة المعروض

النفط يهبط لأدنى مستوى في عدة أسابيع مع مخاوف تخمة المعروض
المناطق_رويترز

هبطت أسعار النفط اليوم إلى أدنى مستوياتها في عدة أسابيع مع ارتفاع الصادرات النفطية وعودة إمدادات ليبية ونيجيرية وهو ما أذكى المخاوف من استمرار تخمة المعروض العالمي من الخام.
ونزل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 1.08 دولار أو 2.4 % ليصل إلى أدنى مستوى له في خمسة أسابيع عند 42.83 دولار للبرميل.
وهبط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 1.07 دولار ليصل إلى أدنى مستوى له في أسبوعين عند 45.52 دولار للبرميل.
وخسر الخامان ما بين 9 و 10% لكل منهما في أسبوع واحد بما يبرز تقلب سوق النفط.

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