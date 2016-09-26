 التخصصات الصحية تعلن عن فرصة امتحانية إضافية مجانية لخريجي بكالوريوس التمريض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ذو الحجة 1437 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2016 ميلاديا

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التخصصات الصحية تعلن عن فرصة امتحانية إضافية مجانية لخريجي بكالوريوس التمريض

التخصصات الصحية تعلن عن فرصة امتحانية إضافية مجانية لخريجي بكالوريوس التمريض
المناطق- الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن منح فرصة امتحان إضافية كتابية مجانا لجميع خريجي كليات التمريض بالمملكة (بكالوريوس) ، حيث تمكن هذه الفرصة الجميع من الدخول للامتحان ممن تقدموا سابقاً ولم يجتازوا أو المتقدمين لأول مرة بغض النظر عن عدد المحاولات الإمتحانية السابقة ،علماً بأن الامتحان سيعقد في مقرات الهيئة في كل من الرياض وجدة والخبر وأبها في يوم الجمعة 6 /1/ 1438هـ الموافق 7 / 10/ 2016م في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

وعلى الراغبين في التسجيل لهذا الامتحان تعبئة النموذج المرفق وإرساله في موعد أقصاه نهاية دوام يوم الثلاثاء 4/ 10/ 2016م على البريد الإلكتروني التالي : r.alsakran@scfhs.org

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