” جسد ” تشارك الوطن أفراحه بمناسبة اليوم الوطني ٨٦

شاركت الجمعية السعودية الخيرية لدعم أسر ذوي الاحتياجات الخاصة ” جسد ” بإحتفالية اليوم الوطني السادس والثمانون والذي نظمه مركز الأمير سلطان للعلوم والتقنية “سايتك” بالخبر مساء يوم الجمعة ٢٣ سبتمبر ٢٠١٦م.

وقد شاركت الجمعية بمجموعة من الأركان التعليمية والترفيهية يُشرف عليها عدد من الأخصائيات، وقد انقسمت الأركان لقسمين: قسم للأطفال من ذوي الإعاقة ويوفر جميع التجهيزات والأدوات التعليمية والترفيهية المناسبة لهم، وقسم آخر للعامة، بالإضافة إلى ركن التغريدات الوطنية والتي تجاوز عدد ٣٠٠ تغريدة، كما تم عرض مجموعة من الأفلام والعروض من خلال شاشات العرض بجناح الجمعية والتي توضح مسيرة الجمعية خلال السنوات الماضية.

وقد استقبل الجناح مايزيد على ٢٥٠ طفلا، بالإضافة إلى عدد كبير من الزوار الذين تعرفوا على دور الجمعية وخدماتها المقدمة للمستفيدين، وقد تم توزيع الهدايا والأعلام الوطنية لكل الزائرين.

وعلى مسرح سايتك كرمت رئيسة مجلس إدارة الجمعية منيرة الحربي أسرتين مثاليتين من الأسر المستفيدة بالجمعية، محمد عامر اليامي ( أب لخمس أطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة)، نهى الدوسري ( أم لطفلتين من ذوي الإحتياجات الخاصة)، وكان من ضمن المعايير التي وضعت لإختيار الأسر المثالية هي الإلتزام بمواعيد التدريب والإستمرارية في حضور برامج الجمعية مما يعود بالنفع على الطفل والأسرة وقد حصل كلا منهما على جهاز حاسب آلي محمول،كما ألقت رئيسة مجلس إدارة جمعية جسد منيرة الحربي كلمة قالت فيها: وطني أنت عشق لا ينتهي وحب لا ينضب أبداً، ونحن نحتفل ونفرح بيومك الوطني علانية وسراً، ونحتفل ونحتفظ بك في قلوبنا دائما وأبدا، وملكنا الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك الحزم والعزم، وعهدك عهد القوة والهيبة، فخورون بك سيدي ونحن لك ومعك في كل الأحوال، وطني في يومك المجيد نتذكر تاريخك التليد، وندعو لكل شهيد قدم دمه فداء لوطنه ونقدم تحية إكبار وإجلال لكل الجنود البواسل، وقبلة على رأس كل أم قدمت ابنها للذود عن وطنه، وأضافت اعتادت جمعية جسد في هذا الوقت من كل عام على الاحتفال باليوم الوطني وإقامة الفعاليات التي تناسب هذه المناسبة مع الوضع بالاعتبار أبناءنا من ذوي الاحتياجات الخاصة والاحتفال معهم ودمجهم بالمجتمع، كما اعتادت جمعية جسد أن تكون هذه المناسبة دائما فرصة لتكريم الأبناء المميزين من ذوي الإعاقة وكذلك الأسر المثالية، كما شكرت الحربي في كلمتها مركز الأمير سلطان للعلوم والتقنية “سايتك” لإتاحتهم الفرصة للجمعية بالمشاركة في احتفالية اليوم الوطني مثمنة ومقدرة الدور الذي يقوم به المركز تجاه الجهات الخيرية وفي الختام كرمت رئيسة المجلس الجهات الداعمة والراعية والمتطوعين على مابذلوه، سائلة المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم.