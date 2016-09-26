 أوامر ملكية بتخفيض رواتب الوزير وأعضاء مجلس الشورى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ذو الحجة 1437 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2016 ميلاديا

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أوامر ملكية بتخفيض رواتب الوزير وأعضاء مجلس الشورى

أوامر ملكية بتخفيض رواتب الوزير وأعضاء مجلس الشورى
المناطق- واس

صدرت اليوم أربعة أوامر ملكية فيما يلي نصوصها : –

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : أ / 260

التاريخ : 25 / 12 / 1437هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة حقوق أعضاء مجلس الشورى وواجباتهم ، الصادرة بالأمر الملكي رقم ( أ / 15 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ ، والأمر الملكي رقم ( أ / 73 ) بتاريخ 5 / 3 / 1418هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 551 بتاريخ 25 / 12 / 1437هـ بشأن تعديل وإلغاء وإيقاف بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية .

أمرنا بما هو آت :

أولاً : تخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة ( 20 % ) .

ثانيا : تخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة ( 15 % ) .

ثالثاً : يعمل بما ورد في البندين ( أولاً ) و (ثانياً) من أمرنا هذا اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 1438هـ .

رابعاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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