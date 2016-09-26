 شركة نمساوية تعلن عن أقصر رحلة طيران في العالم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ذو الحجة 1437 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2016 ميلاديا

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شركة نمساوية تعلن عن أقصر رحلة طيران في العالم

شركة نمساوية تعلن عن أقصر رحلة طيران في العالم
المناطق- وكالات

كشفت شركة الطيران النمساوية ” فيينا لاين” عن استعدادها للقيام بأقصر رحلة طيران دولية في العالم تستغرق 8 دقائق.

وتسعى الشركة إلى تنظيم رحلات لقطع مسافة 13 ميل من خلال ربط مطار سانت جالن في سويسرا بمطار فريدريشسهافن بألمانيا.

وتعمل الشركة على تقديم خدمة خفض وقت الرحلة للمسافرين مقابل مبلغ قدره 34 جنيه إسترليني لرحلة الطيران، حيث قامت الخطوط الجوية النمساوية باعتماد إجراء مماثل في السابق، من خلال FlyNiki ومقرها فيينا، التي ادعت تقديم أقصر رحلة دولية في العالم سابقا.

وانطلقت الرحلة حينها من مدينة براتيسلافا، عاصمة سلوفاكيا، لمسافة 30 ميلا، ولكن أوقفت بعد 10 دقائق من تحليقها.

قام عدد من المنافسين الآخرين بتوفير خدمة الرحلة القصيرة بين كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبرازافيل عاصمة جمهورية الكونغو، وتديرها الخطوط الجوية ASKY، حيث تستغرق 35 دقيقة لمسافة 20 ميلا، وفقا لجوجل Flight Search.

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