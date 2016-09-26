فتح باب التقديم على عقد الطبيب السعودي تحت التدريب

أعلنت وزارة الصحة عن فتح البوابة الإلكترونية للتقديم على عقد الطبيب السعودي تحت التدريب ابتداءً من اليوم، وحتى يوم السبت الموافق 30 ذي الحجة، ولمدة خمسة أيام.

وأوضحت الوزارة في إعلانها أن هذا الإجراء جاء بهدف بناء قاعدة بيانات للأطباء المقبولين في برامج زمالات الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية من فئة الأطباء البشريين وأطباء الأسنان فقط، مبينةً أنها ستقوم بالتوقيع مع الأطباء السعوديين ضمن عقد الطبيب السعودي تحت التدريب.

واشترطت أن يكون الطبيب سعوديا ومقبولا في أحد برامج زمالة الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية، وألا يكون الطبيب موظفاً في أي جهة حكومية سواء على برامج التشغيل أو بنظام الخدمة المدنية، علماً أنه سيجري التوقيع مع الأطباء من قبل مديريات الشئون الصحية بعد مطابقة أوراقهم وبياناتهم بدأ من غرة محرم القادم، وحتى 5 / 1 / 1438هـ، مشيرةً إلى أن المعلومات الكاملة في هذا الشأن يمكن الاطلاع عليها بالدخول عبر بوابة الوزارة على الرابط http://ges.moh.gov.sa/TAG/Login.aspx.