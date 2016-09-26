 بعد جلسة مجلس الوزراء اليوم .. تعرف على القرارات اللي تخص العسكريين ابتداء من 30/12/1437 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 26 ذو الحجة 1437 هجريا, الموافق 27 سبتمبر 2016 ميلاديا

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بعد جلسة مجلس الوزراء اليوم .. تعرف على القرارات اللي تخص العسكريين ابتداء من 30/12/1437

بعد جلسة مجلس الوزراء اليوم .. تعرف على القرارات اللي تخص العسكريين ابتداء من 30/12/1437
المناطق- الرياض

عقدت اليوم ” الاثنين ” جلسة مجلس الوزراء ومن القرارات التي صدرت في جلست اليوم تعديل البدلات والإجازات لمختلف القطاعات الحكومية ومنها العسكريه , بالترتيب ذكرنا لكم القرارات اللي تخص العسكريين

1. عدم منح العلاوة السنوية
2. الغاء بدل خطر.
3. الغاء بدل عدوى وضرر.
4. الغاء مكافأة التفوق للدورات.
5. الغاء بدل مظهر للملحقين بالخارج.
6. الغاء مكافأة التأهيل للضباط ومكافأة الشهادات العلمية للأفراد.
7. الغاء مكافأة الاعمال الجليلة.
8. الغاء بدل التعيين.
9. الغاء بدل نقل عفش.
10. الغاء مكافأة الحاسب الآلي.
11. الغاء مكافأة الدارسين اثناء عملهم في الخارج.
12. الغاء العلاوة الاضافية عند الترقية.
13. تخفيض بدل الابتعاث الداخلي بنسبة 50%
14. تعديل بدل الارصاد والتنبؤ ليكون 20% من الراتب.
15. تعديل بدل طيران ليكون الحد الأعلى 25% من الراتب.
16. تعديل بدل النقل ليكون راتب شهر اساسي.
17. يستحصل اجرة سكن للموفر لهم بنسبة 10% من الراتب.
18. بدل التثميل راتب 3 اشهر فقط.
19. الحد الاقصى للانتدابات 30 يوم في السنه.

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