مقتل 10 من الأمن التركي في هجومين لـ”الكردستاني”

قتل 10 جنود أتراك وأصيب سبعة آخرون بجروح اليوم (الاثنين) في هجومين نسبا إلى حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق البلاد، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

ففي اولوديري في محافظة شيرناك (جنوب شرق) قتل ستة جنود أتراك وأصيب سابع بجروح “في تبادل لإطلاق النار مع حزب العمال الكردستاني” قرب نقطة مراقبة على مشارف سجن، بحسب ما أفادت وكالة دوغان.

وفي وقت سابق اليوم، قتل 4 جنود أتراك وأصيب ستة آخرون بجروح في هجوم نسب أيضا لحزب العمال الكردستاني في منطقة ماردين غرب شيرناك.

وقالت وكالة أنباء الاناضول الحكومية إن “جنديين وحارسين قرويين (مجندون لقتال المسلحين الأكراد) قتلوا وأصيب 6 أشخاص آخرين بجروح في هجوم بقنبلة في محافظة ماردين”.

وأوضحت الوكالة أن العبوة “التي زرعها إرهابيو حزب العمال الكردستاني على طريق سريع في محافظة ماردين انفجرت عند مرور عربة تنقل قوات أمنية”.

وتابعت الوكالة أن السلطات أطلقت عملية لمطاردة “الإرهابيين الفارين”.

من جهة أخرى، أعلن الجيش التركي أنه تم “تحييد ثمانية مقاتلين من حزب العمال الكردستاني” أمس (الأحد) في عمليات جوية وبرية في محافظة هكاري بالقرب من الحدود مع العراق، حسب ما أوردت وكالة الاناضول.

وأضاف أن 320 مقاتلا من الحزب قتلوا في هذه المحافظة منذ بدء العمليات قبل عدة اسابيع، لكن تعذر التحقق من هذه الحصيلة من مصدر مستقل.